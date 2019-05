Madagascar: Palais des sports Mahamasina - Mahaleo chante à guichets fermés

Presque un demi-siècle au compteur, mais ils font toujours aussi fort qu'à leurs débuts. Pour la énième fois, le groupe légendaire Mahaleo investit le palais des sports et chante à guichets fermés.

Fédérateur un jour, fédérateur toujours! Groupe légendaire de son état, Mahaleo ne cesse de séduire le public malgache. Toute génération confondue, petits et grands, jeunes et vieux, hommes, femmes et enfants ont répondu présents hier. Histoire de pouvoir vivre l'ambiance bonne enfant qui fait le renom du groupe, les inconditionnels ne se sont pas fait prier pour chanter en chœur avec les grands gaillards.

Fafah, le grand absent. Avec l'absence de Fafah, Dama et ses compères ont quand même accompli leur mission. Gardant toujours la communion avec son public à son summum. C'est Ony du Mahaleo zandriny qui vient grossir les rangs au même titre de Kaloina, cette jeune Antsirabéenne qui a bien du talent à revendre. Si Fafah n'a pas pu répondre présent à l'évènement, il a démontré qu'il est de tout cœur avec ses frères d'armes et ses inconditionnels. Rap ailleurs, le frère du chanteur a rassuré la salle en faisant un direct sur grand écran.

Communion. En dépit de tout cela, les convives n'ont pas hésité à créer avec leurs idoles un instant magique en musique. Comme à chacune de leurs apparitions, ils ont partagé avec le public des moments inédits en interprétant leurs chansons connues de tous à l'instar de « Nahoana kay », « Tsara tso-drano » et « Manembona ». En prenant le titre « Somambisamby » comme thème par excellence, Mahaleo fait déjà un clin d'œil à ses fans pour la célébration très prochaine des 50 ans du groupe. Ambassadeur par excellence de la musique folk, country et variété, Mahaleo fait partie des rares artistes à avoir traversé les épopées et forgé une notoriété au fil des ans.