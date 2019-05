Madagascar: Ccesca Antanimena - Fy Rasolofoniaina réussit son pas dans la cour des grands

Une année lui aura suffit pour percer et arriver à un niveau que beaucoup d'artistes n'ont pas pu atteindre en plusieurs années. La fougue de Fy Rasolofoniaina et de ses complices de scène a attroupé la jeunesse avide de nouveauté au Ccesca Antanimena hier.

Ceux qui ont été au rendez-vous l'auront compris, la bande vient d'apporter un tout nouveau souffle dans le monde de la musique malgache. Suite aux buzz sur les réseaux sociaux et les clips en boucles sur les ondes et les stations de télévision, Ils ont démontré qu'ils sont à la hauteur de ce succès qui viennent les frapper de plein fouet dans le bon sens du terme.

Très fidèle à son image, Fy Rasolofoniaina semble être un chanteur au grand cœur. Comme il aime partager la joie et l'amour de Dieu dans ses morceaux, il est tout à fait normal s'il chante à l'amour à merveille. Par ailleurs, « Mitonia » semble être un tube qui fait l'unanimité. Dès les premières notes, le public s'émerveille en chantant en chœur et à tue-tête avec le chanteur. En outre, le témoignage poignant de Princia, le guitariste du groupe, par rapport à la perte récente de sa mère, a ému plus d'un. L'atmosphère s'est remplie d'un sentiment de compassion de la part des spectateurs et d'une complicité inouïe entre les quatre compères. Les paroles qui traduisent l'assurance de la présence de Dieu à chaque pas et à chaque épreuve. Un message percutant, assez pour donner la force pour faire face à la vie. Pour sa part, les spectateurs n'ont pas hésité à réclamer d'ores et déjà un bis bien fort.

Entre autres, les autres titres comme « Aza avela » et « Misy anao » ont également fait leurs effets. De même que le fameux « Tiako ianao » qui ne cesse de faire une belle étincelle auprès de la gent féminine et les mélomanes. Pour joindre l'utile à l'agréable, le show de Fy Rasolofoniaina ne s'est pas cantonné au partage de belle musique mais, entre deux parties, ils ont donné une place importante à plusieurs intervenants pour partager leur vision pour le développement de Madagascar et inspirer la jeunesse malgache.