Madagascar: #Das Haus du CGM - Performances époustouflantes dès l'ouverture

Deux performances et déjà beaucoup d'émotions. L'ouverture officielle du centre culturel éphémère du CGM, #Das Haus, a tenu ses promesses. C'est parti pour trois semaines d'art, du 5 au 27 mai à Ankadifotsy.

On s'avance, un petit pas devant l'autre, sans vraiment savoir où on va. Au rythme de la musique, des pas de danse et des performances, on s'engouffre lentement vers les pièces, qui offrent des tableaux uniques où chaque artiste est sa propre muse, et exprime ses inspirations à travers son art. La création résonne de partout. Saroy Rakotosolofo qui utilise les instruments de musique typiquement malgaches pour donner du rythme à ses mouvements, à la musicalité de son corps. Elle utilise et réutilise les matières autour d'elle, en « recyclant » pour ne pas jeter, car tout se transforme. On apprend, on écoute, on apprécie et on se laisse emmener dans son univers.

Dans l'autre pièce, Géraldine Léong invite à un voyage vers la purification de l'âme, tandis que Judith Manantenasoa explore les aliments, pour éveiller tous les sens, des papilles à l'odorat. Sans oublier Harivola Rakotondrasoa, le seul danseur de cette cérémonie d'ouverture. Chacun de son côté, pour exprimer l'unicité, mais tout le monde ensemble pour montrer l'authenticité dans la diversité. Un spectacle unique. Les quatre danseurs se retrouvent devant puis dans la piscine, où ils conjuguent leurs « feeling » à travers une impro de danse contemporaine. Les corps se mélangent, s'embrouillent, se débattent, puis s'emboîtent. Tout semble solennel. Le public, lui, reste en émoi. Des « je ne comprends pas » par-ci, « c'est impressionnant » par-là, chacun perçoit la performance à sa façon. Car c'est là aussi, l'objectif de cette expérience #Das Haus, aller au-delà des conformités, de ses limites.

Tableau musical

Côté musique, le groupe Free Jazz a aussi créé son lot de surprise. Dans la grande cour, l'on entendait la musique, somme tout à fait banal. Jusqu'à ce qu'on entre dans la maison pour chercher les musiciens. Dans une des pièces, le batteur est seul, face à lui-même, à faire son show. Dans une autre pièce, le guitariste crée l'étonnement. Les spectateurs le regardent, tout comme on admire un tableau de maître. Tranquillement assis sur une chaise, il se laisse aller dans son inspiration. Dans la troisième pièce, le bassiste est également seul, avec sa basse et sa musique. Chaque spectateur peut donc apprécier la prestation de chacun des musiciens, de très près, pour ne rater aucune miette. Que les groupies s'y préparent, un « simple » concert peut en cacher un autre, spectacle garantie!

Ressentir

Dans cette grande bâtisse du style malgache modernisé, le ton est donné. En puisant dans les mœurs et les valeurs malgaches, les artistes créatifs qui vont donner vie à ce site vont puiser dans leurs cultures, leurs identités et leurs personnalités pour exprimer leur art à travers une approche contemporaine et novatrice. Plusieurs spectacles seront programmés durant ces trois semaines, mais aussi des débats, des expos, des performances live et des rencontres. Chaque jour son lot de surprise, et rien ne sera pareil d'un jour à l'autre. Les créatifs seront amenés à offrir des performances hors du commun, qu'il faudra regarder avec les yeux du cœur et ressentir avec les cinq sens. Au-delà des techniques, des règles d'usage, des applaudissements bienveillants, artistes et publics puiseront en eux pour découvrir cette rencontre artistique expérimentale.