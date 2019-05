Cote d'Ivoire: Promotion de l'entrepreneuriat - 131 000 jeunes vont bénéficier de financement

C'est une nouvelle qui devrait représenter une lueur d'espoir pour les jeunes porteurs de projet.

Le 30 avril, au cabinet du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Mamadou Touré, au Plateau, l'administrateur de l'Agence emploi jeunes, Jean-Louis Kouadio et l'administrateur provisoire de l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire (Unacoopec-Ci), Savané Issiaka, ont procédé à la signature d'un accord qui devrait contribuer au financement de projets portés par les jeunes.

Ce sont 131 000 jeunes concernés par cet accord qui s'inscrit dans la 2e phase (deux ans) du projet « Agir pour les jeunes » lancé en 2015.

Dans la 1ère phase, ce sont 8000 jeunes qui ont bénéficié d'une enveloppe de 3,6 milliards de FCfa. « L'Unaccopec-Ci va mettre son expérience à la disposition des jeunes », a promis son administrateur provisoire.

Présent à la signature, selon Mamadou Touré, dans un premier temps, ce sont au moins 19 000 jeunes qui devraient bénéficier d'une enveloppe de 10 milliards de FCfa sous forme de prêt pour leur permettre de financer des projets (tous les secteurs d'activités concernés) pouvant aller jusqu'à un million de FCfa.

Les premiers chèques devraient être disponibles à partir du mois de juillet. Pour ce projet qui s'étend sur toute l'étendue du territoire, toutes les mairies sont appelées à se mobiliser pour la réussite de l'opération d'autant plus que les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire dans ces lieux, tout comme sur le site de l'Agence emploi jeunes (agenceemploijeunes.ci). « Ce sont des prêts à rembourser », a rappelé avec insistance, le ministre.

En plus de l'Unaccopec-Ci, dans les toutes prochaines semaines, soutient le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, plusieurs autres accords, dans ce sens devraient être signées avec des établissements bancaires (Banque nationale d'investissement (Bni) et la Banque atlantique de Côte d'Ivoire (Baci).

Visant à contribuer à l'employabilité des jeunes, l'accord s'inscrit dans le cadre du Plan social du gouvernement (PsGouv) - d'un coût de 727,5 milliards de FCfa sur la période 2019-2020, ce projet cher au gouvernement, vise, entre autres, à fournir au populations des services de santé de proximité, d'améliorer la protection sociale, d'accroître l'accès des jeunes ainsi que des femmes à des revenus et à un emploi décent et stable.

La question de l'emploi des jeunes préoccupe de nombreux gouvernements sur continent. Tous les ans, selon le groupe de la Banque africaine de développement (Bad), 10 à 20 millions de jeunes Africains arrivent sur le marché du travail.

Même si cette jeunesse représente une opportunité, selon les spécialistes, elle peut représenter une bombe à retardement si elle n'est pas occupée sainement.