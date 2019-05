Afrique: Karaté (Championnat d'Afrique zone 3) - Plus de 350 athlètes à Abidjan du 5 au 12 mai

La Côte d'Ivoire abrite du 5 au 12 mai, les 18es championnat d'Afrique de Karaté (cadets, juniors et séniors) Ufak-Zone 3.

Une compétition qui va regrouper 8 des 7 pays de la zone et plus de 350 athlètes. Un grand évènement que la Fédération ivoirienne de Karaté a lancé samedi dernier à son siège, lors d'une conférence de presse.

Au cours des échanges avec les hommes de médias, les dirigeants du karaté ivoirien avec à leur tête, le président Fanny Aboubacar, ont dévoilé les grands axes de cet évènement. Outre la compétition, plusieurs activités et non des moindres sont au programme.

Notamment la formation des arbitres de la zone 3, en vue d'obtenir une qualification internationale avec le grade de juge B Ufak, ou celui de juge arbitral zonal.

Une formation qui sera dirigée par l'expert mondial Raphael Ortega qui foulera pour la première fois le sol ivoirien et l'expert Ufak, l'Ivoirien Jean Marie Kouamé.

L'autre moment important de ces 18es championnat, c'est le congrès électif du nouveau président de la zone 3.

Un congrès qui sera piloté par les représentants de la Wkf (fédération mondiale) et de l'Ufak, MM. Béchir Shérif et Yacine Arab. Toutes ces activités feront place, à partir du vendredi 10 mai, à la compétition dans les catégories cadets, juniors et séniors chez les filles et les garçons.

Au menu, des épreuves de Kata individuel et par équipe et de kumité individuel et par équipe. La Côte d'Ivoire, qui veut s'imposer comme la plaque tournante du karaté dans la zone, sera l'un des grands favoris avec au moins 43 compétiteurs.

« Ce sera un bon test pour nous avant le championnat d'Afrique au Botswana, en juillet et les Jeux africains, au Maroc, fin août », a déclaré le président Fanny Aboubacar. L'autre gros défi est celui de l'organisation.

Pour ce faire, les dirigeants ivoiriens appellent à la mobilisation des sportifs ivoiriens et surtout les amateurs de karaté.

« Ce n'est pas fréquent d'avoir des compétiteurs, en cadets, juniors et séniors dans une seule compétition. Le public gagnerait à effectuer le déplacement », a ajouté Me Jean Marie Kouamé, expert Ukaf et membre du comité d'organisation.

Il faut ajouter que la Côte d'Ivoire a été choisie pour l'organisation de cette compétition en tant que pays siège de l'Ukaf-zone 3, après le désistement du Niger. Si elle réussit ce pari, elle pourrait abriter le championnat d'Afrique de karaté en 2020.