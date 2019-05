Gabon: L'Ecole241 reçoit un conférencier et coach en performance

L'Ecole 241 a accueilli un conférencier, coach en performance, Ian Lajoie pour un atelier de leadership et d'encouragement. La séance s'est déroulée ce 3 mai 2019 avec les apprenants des deux groupes enthousiasmés. Atelier inscrit dans le programme des Soft Skills pour les futurs entrepreneurs.

L'Ecole 241 est une université du digital qui forme deux métiers principaux dont les référents digitaux et les développeurs d'applications pour répondre à l'insuffisance de professionnels du numérique au Gabon pour assurer la transformation digitale impérative. L'école subdivise son programme en deux catégories bien spécifiques : les Soft Skills et les Hard Skills, le premier correspondant à des ateliers de partage d'expérience avec des illustres invités et/ou des cours de leadership donnés par des coachs internationaux et le deuxième à la formation technique.

Ainsi dans le cadre du programme des Soft Skills, les apprenants ont reçu, toute la matinée du 3 mai, une infusion de joie et de performance d'un coach exceptionnel et représentant parfaitement sa dénomination : Ian Lajoie. Interactif, dynamique et flexible, Ian Lajoie a su insuffler aux apprenants sa philosophie, sa stratégie et son état d'esprit. « L'entrepreneuriat c'est s'adapter aux situations. Les difficultés n'existent pas, j'ai décidé de faire le tour du monde avec 100 dollars en poche et j'ai appris à m'adapter à toutes celles qui se sont présentés à moi. Tout se passe dans votre esprit », a expliqué le conférencier du haut de son accent de canadien.

Il a indiqué à l'assistance d'automatiser trois choses essentielles : toujours prendre du plaisir dans ce que l'on fait, établir une stratégie et passer à l'action en anglais (Always have fun- Strategy- Actionss). Il leur enseigné que la motivation et la performance vient de l'intérieur et qu'il faut savoir créer des relations et utiliser de bons outils. Parmi ces outils, on note Linkdedin, pour créer des réseaux et des opportunités de business. Par cette occasion, plusieurs apprenants ont obtenu des places gratuites à une formation Linkedin qui sera donnée par le conférencier vendredi et samedi prochain au méridien Ré-Ndama. Il a également annoncé l'ouverture prochaine d'une académie de leadership à Libreville.

Auteur du livre, Strategymension, qu'il a écrit en deux semaines, Ian Lajoie a été nominé lauréat 2018 du meilleur coach de l'année par Linkedin. Il a expliqué a encouragé nos futurs entrepreneurs à écrire pour développer leur crédibilité sur le marché. « Gardez toujours votre énergie en buvant de l'eau, du thé au miel et en faisant du sport, c'est grâce à cette attitude que j'ai pu écrire mon livre en ce laps de temps » a conclu notre cher conférencier.