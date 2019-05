Burkina Faso: Les mérites de la diaspora burkinabè en Italie salués

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le samedi 4 mai 2019, la vice-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d'Italie, Emanuela C. Del Re. Au cours des échanges, il a été question de la lutte contre le terrorisme et du soutien aux déplacés.

La vice-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d'Italie, Emanuela C. Del Re, a rendu visite au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le 4 mai 2019 au palais de Kosyam. A sa sortie d'audience, elle a expliqué que les échanges ont porté sur la diaspora burkinabè en Italie.

«Pour l'Italie, le Burkina Faso est un pays stratégique et prioritaire à cause de sa forte diaspora qui y vit.

Ce peuple est bien intégré et contribue énormément au développement économique du pays. Ce qui fait de nous des alliés», a-t-elle indiqué. Sujet d'actualité, la question de l'insécurité s'est invitée au débat.

Et la vice-ministre de l'Italie de préciser que son pays soutient le pays des Hommes intègres dans cette épreuve difficile. «Nous avons déjà fait beaucoup de formations au profit des Forces de défense et de sécurité (FDS) et contribué pour le G5 Sahel.

Etant des alliés, notre soutien va se poursuivre, car nous voulons le mieux pour le peuple», a-t-elle souligné.

Le troisième sujet abordé a été l'urgence humanitaire qui se pose avec acuité. En effet, il existe des déplacés dus à la crise environnementale. «Nous comptons apporter notre soutien sur ce sujet.

Et je me fais le porte-parole pour rendre compte de tout cela au gouvernement italien, car on doit transformer les paroles en actes», a soutenu Emanuela C. Del Re.

La vice-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d'Italie a fait, à l'occasion de cette visite, un don de 300 000 euros de vaccins contre la méningite à l'hôpital St Camille, le dimanche 5 mai 2019.