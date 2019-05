Algérie: Installation du Conseil national pour la promotion des exportations hors hydrocarbures

Alger — Le Conseil national consultatif pour la promotion des exportations hors hydrocarbures a été installé samedi à Alger en présence du ministre du Commerce, Said Djellab.

Ce conseil, qui a pour feuille de route la stratégie nationale d'exportation (SNE), est chargé de prendre l'ensemble des décisions visant le développement des exportations hors hydrocarbures et l'accompagnement des exportateurs.

Le Conseil national consultatif pour la promotion des exportations hors hydrocarbures a été installé samedi à Alger en présence du ministre du Commerce, Said Djellab.

Ce conseil, qui a pour feuille de route la stratégie nationale d'exportation (SNE), est chargé de prendre l'ensemble des décisions visant le développement des exportations hors hydrocarbures et l'accompagnement des exportateurs.

Placé sous l'autorité du Premier ministre, le Conseil regroupe notamment des représentants des différents ministères concernés à savoir le Commerce, les Finances, l'Intérieur et les collectivités locales, les Affaires étrangères et les Transports et travaux publics.

Les présidents des chambres nationales respectivement d'agriculture, de pêche et l'aquaculture et de l'artisanat et des métiers, sont aussi membres de ce conseil, outre les représentants de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, les Douanes, l'association nationale d'exportateurs (ANEXAL) et l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX).

La création du Conseil et la définition de sa composante et de ses prérogatives ont été définies par le décret exécutif numéro 173-04 du 12 juin 2004. Il y est stipulé que le Conseil vise l'encouragement, la diversification et l'augmentation en genre et en nombre des exportations hors hydrocarbures.