Algérie: Ghardaïa - Réalisation d'un film documentaire sur le patrimoine du M'zab

Ghardaia — La réalisation d'un film documentaire sur le patrimoine de renommée mondiale du M'zab (Ghardaia) a été entamée par une équipe de la chaîne de télévision japonaise Tokyo Broadcasting System (TBS).

Le tournage de ce documentaire, qui s'étale sur plusieurs jours, porte sur l'ensemble du patrimoine matériel de la vallée du M'zab classé patrimoine mondial par l'UNESCO, a déclaré à l'APS le directeur de production de TBS, Fujiyama Kazuma.

Cette équipe de la chaine TV nippone a effectué une tournée à travers l'ensemble des monuments historiques, les ksour de la pentapole ainsi que les sites touristiques de la vallée du M'zab pour mettre en valeur le patrimoine culturel et civilisationnel de la région, dans le but de sa promotion et de sa sauvegarde pour les générations futures, a précisé le directeur de production.

Le documentaire vise aussi à valoriser les spécificités de l'architecture du M'zab qui ont inspiré de nombreux architectes, particulièrement le K'sar de Béni-Isguen, la beauté des sites, les monuments historiques et culturels ainsi que d'autres vestiges naturels, et de renforcer le rayonnement de la civilisation, de la culture et de l'histoire de l'Algérie devenue une destination prisée par les japonais, a-t-il souligné.

De son coté, Kamel Chaib , directeur de l'agence touristique "Visa Travel", chargé d'accompagner l'équipe de la chaine TBS, a indiqué que ce documentaire tend à promouvoir les richesses du patrimoine culturel et touristique algérien, notamment du M'Zab, et appuyer les efforts de préservation des monuments historiques, des paysages, des gravures rupestres, des œuvres d'art et des antiquités, et ce à travers la présentation du caractère authentique et séculaire de ce patrimoine et le rôle qu'il joue dans la promotion de l'image touristique de l'Algérie.

Les membres de l'équipe japonaise TBS ont mis en avant les paysages séduisants de la région de Ghardaia, mêlant la magie de la nature au patrimoine architectural, ainsi que son patrimoine immatériel, estimant que le marché japonais est "très prometteur" comme marché émetteur de touristes vers l'Algérie.

Ce documentaire sur les potentialités touristiques architecturales et naturelles vise à permettre au tourisme algérien d'accroître les parts de marchés et de conforter son image de destination ensoleillée, culturelle par excellence, accessible et offrant un modèle unique de développement et de destination sûre, signale-t-on.

La chaine TBS travaille en partenariat avec le centre du patrimoine mondiale de l'UNESCO pour la production d'une série de films documentaires intitulée "Le patrimoine mondial" et plusieurs sites algériens inscrits sur la liste mondiale seront couverts par des reportages et documentaires, notamment le M'Zab, le Tassili N'Ajjer et l'Ahaggar, a conclu le responsables de la production de la chaine.