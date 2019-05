Sénégal: Ligue 1 (24eme journée) - Le GF maintient le statu quo, la Linguére en danger

Déjà sacré Champion du Sénégal à 3 journées de la fin, Génération foot (48 points) poursuit sa bonne série en confortant ce samedi leur place de leader. En déplacement au stade Léopold Senghor pour y affronter le Jaraaf, les Grenats se sont contentés d'un match nul (0-0) qui leur permet de préserver leur invincibilité à deux journées de la fin du marathon.

Si le statu quo est toujours maintenu au sommet, ce n'est pas le cas au classement en bas du tableau où la Linguère de Saint-Louis a perdu de précieux points à domicile et se rapproche de plus en plus de la relégation après le match nul (1-1) concédé à domicile contre l'Us Gorée.

Le duel au sommet entre Génération foot et le Jaraaf disputé samedi au stade Léopold Senghor s'est achevé sur un score nul et vierge (0-0) qui assure encore un statu quo à la tête du classement à l'issue de la 24ème journée de Ligue 1.

Le titre en poche, Génération foot consolide un peu plus sa place de leader et s'achemine lentement et sûrement vers un parcours sans défaites.

Derrière le duo de tête, le Teungueth Fc (3e ; 35 points) a réussi à préserver encore sa place au podium malgré sa défaite subie à domicile (0-2) devant Niary Tally (12e ; 28 points).

Les Rufisquois sont toujours talonnés par Dakar Sacré Cœur (4ème ; 34 points) qui a raté une bonne occasion de monter au podium après avoir été contraints par l'As Pikine à un match nul (0-0) au stade Léopold Senghor.

Les Académiciens sont désormais à 2 points des promus Pikinois qui se sont éloignés d'une place au podium (5e, 32 points). Battu au stade Amadou Barry (1-0), le Casa Sports (8e ; 30 points), rate également l'occasion de se hisser à hauteur l'As Douanes (6e ; 34 points).

De son coté, Mbour Petite Côte qui accueillait le Ndiambour (7e ; 31 points) a été contraint au partage de points. Un résultat qui le confine à la 9e place (30 points) à égalité de points avec son voisin le Stade de Mbour (10e ; 30 points).

Les Stadistes ont remporté, en déplacement, le duel qui les a opposé à la Sonacos de Diourbel, relégué en Ligue 2.

Au bas du tableau, les Galactiques qui ont réussi une belle opération devant le Teungueth FC doivent encore batailler ferme pour se dégager de la place de première équipe relégable (12e, 28 points).

Mais, ils ont fini de mettre la pression sur l'Us Gorée (11e, 28 points) qui totalisent le même nombre de points.

Les Insulaires ont réussi à décrocher in extremis un précieux point (1-1) sur la pelouse de la Linguère au stade Mawade Wade.

En mal en point depuis le début de la saison, les Samba Linguère (13e, 23 points) ont quasiment perdu le pied en concédant le match nul (1-1). Un résultat qui enfonce et rapproche davantage la formation saint-louisienne de la relégation à deux journée de la fin.