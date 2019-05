Ile Maurice: Education - Les inscriptions au primaire débutent demain

L'exercice d'inscription des enfants pour l'admission en Grade I (ex-Standard I), à la rentrée de janvier 2020, débutera le mardi 7 mai 2019, soit demain. Le ministère de l'Education vient d'émettre un communiqué à ce sujet.

Ces enfants devront atteindre l'âge de 5 ans au plus tard le 31 décembre 2019.

L'exercice se fera de 9 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 14 h 30, selon le calendrier suivant :

Pour les parents dont le nom de famille commence par les lettres suivantes :-

A à D: mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 mai

E à L: vendredi 10, lundi 13 et mardi 14 mai

M à Z: mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 mai

Les parents concernés sont priés de faire leur demande dans une seule école du gouvernement ou subventionnée, pour laquelle leur enfant est éligible, selon le lieu de résidence. Ils doivent être munis des documents suivants:

Leur carte d'identité nationale (l'originale et une photocopie)

L'acte de naissance de l'enfant (l'original et une photocopie)

Les originaux des factures du Central Electricity Board (CEB) servis à leur lieu de résidence pour les mois de janvier, février et mars 2019

Les originaux des factures de la Central Water Authority (CWA) servis à leur lieu de résidence pour les mois de janvier, février et mars 2019

Les parents résidant dans le Catchment Area [périmètre desservi par l'école] d'une des 34 écoles à grande demande, listées ci-dessous, doivent en plus se munir d'un document de preuve de résidence (Proof of Residency) disponible à l'école et certifié par la police de leur localité, confirmant leur lieu de résidence.

Zone 1

Bheewa Mahadoo Govt. School (Riv. du Rempart)

Daneswock Sewraz Govt. School (Triolet)

Doorgachurn Hurry Govt. School (Goodlands)

Jean Lebrun Govt. School (Port Louis)

Mohabeer Foogooa Govt. School (Montagne Longue)

Notre Dame du Bon Secours R.C.A (Port Louis)

Notre Dame de La Paix R.C.A (Port Louis)

Notre Dame de Lorette R.C.A (Port Louis)

Raoul Rivet Govt. School (Port Louis)

Saint Jean-Baptiste de la Salle R.C.A (Port Louis)

Villiers René Govt. School (Port Louis)

Zone 2

Jules Koenig Govt. School (Beau Bassin)

Notre Dame de Lourdes R.C.A (Rose Hill)

Notre Dame des Victoires R.C.A (Rose Hill)

Petit Verger Govt. School (St. Pierre)

Philippe Rivalland R.C.A (Beau Bassin)

Rajcoomar Gujadhur Govt. School (Centre de Flacq)

Saint Enfant Jésus R.C.A (Rose Hill)

Saint Pierre R.C.A (St. Pierre)

Shri Rajiv Gandhi Govt. School (Centre de Flacq)

Zone 3

1. Duperré Govt. School (Mahébourg)

2. Hugh Otter Barry Govt. School (Curepipe)

3. M. Burrenchobay Govt. School (Plaine Magnien)

4. Mahebourg R.C.A School (Mahébourg)

5. Notre Dame de la Confiance R.C.A (Curepipe)

6. Rose Belle North Govt. School (Rose Belle)

7. Willoughby Govt. School (Mahébourg)

Zone 4

1. Baichoo Madhoo Govt. School (Quatre-Bornes)

2. Beau Séjour Govt. School (Quatre-Bornes)

3. Emilienne Rochecouste Govt. School (Quatre-Bornes)

4. Louis Nellan Govt. School (Quatre-Bornes)

5. Pandit C.K. Aryan Vedic Hindu Aided School (Vacoas)

6. Sir Veerasamy Ringadoo Govt. School (Quatre-Bornes)

7. Visitation R.C.A (Vacoas)

Le ministère se réserve le droit de demander des documents additionnels qui pourraient éventuellement aider à confirmer le lieu de résidence des parents.

Au cas où le nombre de demandes d'admission pour une école dépasse celui des places disponibles, le ministère se réserve également le droit d'admettre les enfants en surnombre dans une école autre que celle demandée.

De plus, depuis 2015 il n'y a plus d'enregistrement pour le Grade 1 à l'école du gouvernement Dr O. Beaugeard, Port Louis et depuis 2018 à l'école du gouvernement de Chitrakoot.