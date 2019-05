Ile Maurice: Manifestation illégale - Assouplissement des conditions pour Assirvaden et Sayed-Hossen

Les conditions liées à leur liberté conditionnelle ont été assouplies. Patrick Assirvaden et Cader Sayed-Hossen n'ont plus à se présenter au poste de police tous les dimanches et l'interdiction de quitter le territoire a été levée. C'était lors de leur comparution en cour de Curepipe ce lundi 6 mai.

Une accusation provisoire de «remaining in an unlawful gathering after being warned» avait été retenue contre les deux membres du Parti travailliste (PTr). Mes Satish Faugoo et Neelkanth Dulloo, qui représentent les intérêts du président du PTr, ont demandé à la Cour de lever les obligations qui pèsent sur leur client. Comme le parquet n'a pas émis d'objection, la requête a été acceptée. Me Yatin Varma, qui représente Cader Sayed-Hossen, a fait la même requête.

Cependant, la défense n'a pas insisté sur la motion de radiation de charge provisoire pour l'instant. La prochaine comparution de Patrick Assirvaden et Cader Sayed-Hossen est prévue pour le 24 septembre.

Pour rappel, le président du PTr et l'ancien ministre du Commerce sont poursuivis pour avoir participé à une manifestation des habitants, à Saint-Paul le 16 avril, contre les eaux usées. Ils avaient été arrêtés le lendemain.