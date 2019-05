Congo-Brazzaville: Sud-Ubangi - Caritas Congo satisfaite des résultats réalisés par le projet « Un monde sans faim »

L'ONG dit avoir atteint des objectifs promotteurs, un an après le lancement du projet, le 19 avril 2018, spécifiquement en territoires de Mobay-Mbongo, Libenge/Zongo, Gemena et Budjala.

Le projet bénéficie du financement de la Caritas-Allemagne par le biais du ministère de la Coopération et le développement, avec l'appui technique de Caritas-Congo. Il a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire de cinq mille ménages, regroupés dans cent cinquante organisations des Producteurs, d'ici à décembre 2022.

Les besoins du groupe cible emboîtent le pas de la politique nationale dans la mesure où l'action menée prend le pari de cerner la question de la sécurité alimentaire sur les plans de relance et du développement agricoles à court, moyen et long terme.

Le projet « Un monde sans faim, sécurité alimentaire » se focalise sur trois axes d'intervention, à savoir la production agricole qui se manifeste par un appui physique en intrants végétal et animal ; la commercialisation des produits agricoles et le renforcement des capacités des organisations de producteurs qui passent par la structuration de producteurs, des techniques de production, de transformation et de commercialisation des produits et accès aux services.

Pour mener à bien ce projet, Caritas indique que trois comités locaux d'entretien des routes ont été identifiés à Gemena, Libenge et à Mobayi-Mbongo. Pendant ce temps, 70 km des pistes rurales ont été identifiés et retenus pour les travaux d'entretien par la méthode Haute intensité à main d'oeuvre: 40 km à Libenge, 30 respectivement à Gemena et à Mobayi-Mbongo, pour appuyer la mise en place des activités génératrices des revenus pour les comités locaux d'entretien des routes.

Quant à la promotion de la pêche et de la pisciculture familiale, cinq organisations paysannes ont été structurées et dotées d'un kit minimum d'intrants de pêche, composé de filets, hameçons de différents calibres, fils nylon, etc. soixante-quatorze pêcheurs-pilotes ont été ainsi formés à la pêche responsable, respectueuse de l'environnement, dont dix à Mbari, dix à Mobayi, quinze à Zongo et trente-neuf à Akula-Budjala pour appuyer la pêche.

Pour ce qui est des semences améliorées pour les filières porteuses telles que manioc, maïs, riz, arachide, niébé, soja, cette activité a été réalisée en partenariat avec la station de l'Institut national pour l'étude et recherches agronomiques Boketa .

Des résultats probants ont été atteints, dont quatre mille trois cent dix tonnes des semences améliorées de maïs, arachide, riz, niébé et vingt mille mètres linéaires de boutures saines de manioc fournies aux trente-huit organisations de producteurs des semences, dont seize à Libenge, six à Gemena, six à Budjala et dix à Mobayi-Mbongo. Soixante-six hectares de champs semenciers ont été installés, dont trente-deux à Libenge, douze à Gemena, douze à Budjala et dix à Mobayi-Mbongo.

Rappelons que les activités du projet "Un monde sans faim" ont été effectivement lancées sur le terrain avec une participation active des bénéficiaires, surtout pour la mise en place des équipes du projet, la réhabilitation et équipement du bureau de coordination à Gemena, l'acquisition du matériels roulant et informatique, les formations, la production des semences améliorées, l'aménagement des étangs piscicoles et des périmètres maraîchers, etc.