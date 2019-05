Afrique: Sommet Seeds and Chips - Mettre en avant des solutions innovantes pour atteindre l'Objectif Faim Zéro

communiqué de presse

Milan — L'innovation agricole peut jouer un rôle significatif dans la création d'un monde libéré de la faim. Tel était le message que souhaitait transmettre aujourd'hui la FAO aux participants du Sommet mondial sur l'innovation alimentaire Seeds and Chips, au cours duquel l'agence onusienne a également eu l'occasion de présenter certaines de ses solutions innovantes pour parvenir à une agriculture durable.

«L'innovation agricole est fondamentale et peut transformer radicalement les systèmes alimentaires, fournir des opportunités d'entreprenariat agricole pour les jeunes et les femmes en milieu rural et stimuler la croissance économique nationale», a déclaré Mme Maria Helena Semedo, Directrice générale adjointe, chargée des ressources naturelles, qui s'exprimait lors d'une session portant sur les ODD lors du sommet qui se déroulait à Milan.

Mme Semedo a également souligné la nécessité de s'orienter vers des systèmes alimentaires plus durables en changeant la manière dont nous cultivons, partageons, préparons et consommons notre propre nourriture, appelant les gouvernements à établir des règles et des normes visant à promouvoir une alimentation saine et nutritive.

«Nous avons besoin d'un pacte mondial contre l'obésité qui prenne en compte les aliments traditionnels et locaux.

Adopter des normes au niveau mondial pour promouvoir un régime alimentaire sain permettrait également de lutter contre la prolifération de mauvais régimes alimentaires qui font maintenant partie de nos styles de vie modernes», a-t-elle indiqué.

«Nous avons déjà réalisé des progrès remarquables. Mais d'une certaine façon, nos propres progrès semblent également être synonymes de pertes.

Nous avons appris à cultiver notre nourriture mais l'abondance de ce qui est sur notre table nous tue à petit feu. Les régimes alimentaires malsains sont la première cause de maladies, d'handicaps et de décès à travers le mond», a-t-elle ajouté.

Mme Semedo a également salué le rôle important des agriculteurs familiaux qui, bien que souvent pauvres et confrontés à l'insécurité alimentaire, produisent plus de 80 pour cent de la nourriture mondiale et gèrent trois quart des ressources naturelles de la planète.

La FAO attire l'attention sur leur rôle essentiel en vue de nourrir le monde, alors qu'elle s'apprête à lancer sa Décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale un peu plus tard ce mois-ci.

Des solutions innovantes pour atteindre l'Objectif Faim Zéro

La FAO pense que l'innovation est la force motrice qui permettra de parvenir à un monde libéré de la faim et de la malnutrition.

Il ne s'agit pas seulement du recours à de nouvelles technologies, il s'agit également de l'utilisation de nouveaux produits et de certains existant déjà sur le marché, ainsi que de procédés ou encore de stratégies permettant d'améliorer l'efficacité, la compétitivité et la résilience.

Lors de la 5ème e édition du Sommet Seeds and Chips (du 6 au 9 mai), qui a rassemblé plus de 350 compagnies et organisations et organisé plus de 50 sessions et manifestations, l'agence onusienne a présenté plusieurs de ses solutions innovantes pour l'agriculture.

Certaines d'entre elles répondent directement à un problème, tandis que d'autres sont d'une grande utilité pour les agriculteurs et les éleveurs. Toutes visent à améliorer la sécurité alimentaire, le développement durable et le développement rural.

Il s'agit entre autres de :

Une application mobile (FAMEWS) qui aide les agriculteurs à identifier, à surveiller et à gérer la chenille légionnaire d'automne (FAW) - un ravageur particulièrement nocif pour les cultures.

L'application, actuellement utilisée par les agriculteurs en Afrique subsaharienne et dans certaines régions d'Asie, n'a pas besoin d'Internet ou d'un quelconque réseau téléphonique et est disponible en 14 langues;

L'élevage de mâles stériles (SIT) - une technique nucléaire qui empêche les insectes nuisibles de se reproduire. La technique SIT a déjà été utilisée pour éradiquer la mouche à fruits de Méditerranée en République dominicaine, évitant ainsi des pertes alimentaires importantes.

La FAO et ses partenaires cherchent à développer l'utilisation de la SIT contre d'autres ravageurs tels que les mites qui détruisent les productions de citrons, de raisins et de sucre de canne et les moustiques porteurs de maladies;

La technologie des chaînes de blocs pour la chaîne d'approvisionnement du café. Les chaînes de bloc permettent de connecter entre eux tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement du café, de l'agriculteur au consommateur, assurant ainsi une transparence complète et améliorant l'équité de la chaîne de valeur.

En Ethiopie, par exemple, près de 400 petits exploitants agricoles ont participé au programme FairChain. En adoptant la technologie des chaînes de bloc, 45 pour cent de la valeur de chaque tasse de café FairChain reste en Ethiopie - soit près de quatre fois plus qu'avec les multinationales;

L'hydroponie permet de cultiver des plantes dans des environnements arides. La technique ne requiert pas de sols et nécessite 90 pour cent d'eau en moins que les autres types de cultures et 75 pour cent d'espace en moins.

Les éleveurs vulnérables et leurs coopératives en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza utilisent l'hydroponie pour faire pousser leur fourrage qui, mélangé avec des compléments concentrés secs, permet de réduire les frais de nourriture animale de près de 30 pour cent;

Des drones sont utilisés pour la production alimentaire; pour évaluer les dégâts causés par les catastrophes naturelles afin d'accélérer le déploiement des efforts de secours et d'améliorer leur efficacité, pour détecter la pêche illégale et pour aider à protéger la faune;

La mode bleue - faire bon usage des algues et des peaux de poissons en les transformant en vêtements et en accessoires. Il s'agit d'offrir une seconde vie à ces algues et à ces peaux au lieu de les jeter ou de les vendre à bas prix.

Cela permet également de créer des emplois et d'apporter des revenus aux communautés de pêcheurs vivant dans les comtés les plus pauvres du Kenya, comme celui de Turkana.

Gros plan sur les agriculteurs familiaux

Le 7 mai, la FAO organisera une session interactive qui portera sur le rôle des agriculteurs familiaux - «L'innovation pour atteindre l'Objectif Faim Zéro: maîtriser le potentiel des agriculteurs familiaux».

La FAO et les autres agences alimentaires des Nations Unies basées à Rome, le Fonds international de développement agricole et le Programme alimentaire mondial, font également partie de l'exposition itinérante du sommet Goals on Tour- une campagne mondiale visant à sensibiliser le public et à solliciter son appui afin de réaliser les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, y compris l'ODD 2 portant sur l'éradication de la faim.