Algérie: L'ENTMV programme plus de 352 voyages durant l'été 2019

Alger — L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) a programmé plus de 352 voyages, entre la mi-juin et le 15 septembre 2019, au niveau de tous les ports, sauf celui d'Annaba, actuellement en travaux, a déclaré à l'APS le Directeur commercial de l'Entreprise, Karim Bouzenad.

L'Entreprise assurera, durant la saison estivale, 175.000 places pour le transport des voyageurs et 124.000 autres pour les véhicules à partir des quatre ports nationaux, à savoir: Oran, Alger, Bejaia et Skikda, 198 voyages sont prévus vers la France, 144 vers l'Espagne et 10 autres vers l'Italie, a indiqué le même responsable.

Concernant la destination France, ces voyages sont répartis comme suit: Alger-Marseille-Alger à raison de 110 voyages, Bejaia-Marseille-Bejaia (14 voyages), Oran-Marseille-Oran (38 voyages) et Skikda-Marseille-Skidka (36 voyages).

Pour l'Espagne, il s'agit des dessertes Alger-Barcelone-Alger (19 voyages), Alger-Alicante-Alger (8 voyages), Oran-Alicante-Oran (97 voyages) et Oran-Barcelone-Oran (20 voyages).

L'Italie compte une seule ligne, Skikda-Gênes-Skikda, avec 10 voyages.

Une nouvelle gare maritime est en cours de réalisation au port d'Annaba et dont la réception est prévue fin 2019.

Dans le cadre des efforts visant le renforcement de la flotte marchande de l'Entreprise, M. Bouzenad a annoncé l'affrètement d'un autre navire dit "Elyros", d'une capacité de 1800 voyageurs (1024 sièges et 776 lits) et 600 places pour véhicules durant la même période.

La période fixée prendra fin durant la première moitié du mois de septembre, ce qui permettra le retour des membres de la communauté nationale à l'étranger notamment avant la rentrée scolaire, fixée au 5 septembre en Algérie, au 1 septembre en France et au 8 septembre en Espagne.

L'Algérie assure le transport de 370.000 voyageurs et 150.000 voitures durant l'année, sur un total de 720.000 voyageurs et 300.000 véhicules transportés annuellement de et vers les ports d'Alger et de et vers les ports de France, d'Espagne et d'Italie.

Pour le directeur commercial, les potentialités de l'Entreprise sont en deçà de ses quatre concurrents, à savoir: les entreprises de transport espagnoles, italiennes et françaises. Cependant, l'ENTMV ne ménage aucun effort afin d'augmenter chaque année le nombre des voyageurs.

L'Entreprise avait lancé l'année dernière une ligne maritime reliant la Pêcherie (Alger Centre) à Tamentfoust (commune d'El Marsa). Cette ligne aura à assurer 8 voyages aller-retour par jour.

== Réception d'un nouveau navire construit en Chine à l'horizon 2020 ==

Concernant les tarifs, le directeur commercial de l'ENTMV a dit qu'ils oscillent entre 211 et 310 euros, selon la classe choisie par le voyageur, taxes incluses y compris les repas durant le voyage, ajoutant que les enfants bénéficieront de tarifs réduits.

Quant à la tarification de transport, le même responsable a souligné que celle-ci était inférieure à celles établies par les entreprises concurrentes, citant, à titre d'exemple, la ligne Skikda-Gênes-Skikda, dont le montant est inférieur de 35 à 40% par rapport à la ligne

Tunis-Gênes-Tunis.

Les procédures du voyage, notamment douanières et policières, s'effectuent à bord du navire avant d'arriver à destination.

L'ENTMV veille à "proposer des prix concurrentiels et à attirer la clientèle", a indiqué M. Bouzenad.

S'agissant des nouveaux navires, M. Bouzenad a affirmé que l'entreprise était disposée à réceptionner le nouveau navire, dont les travaux de construction ont été confiés au partenaire chinois GSI/CSTC, à l'horizon 2020.

Une enveloppe financière, estimée à 175 millions USD a été allouée aux travaux de construction de ce navire, pour une période de 26 mois.

Le contrat entre l'ENTMV et le partenaire chinois avait été signé le 11 mars 2018.

D'une capacité de 1500 lits, le navire assurera le transport des voyageurs et des touristes entre plusieurs pays, prodiguant, également, plusieurs services de qualité.

Outre les réservoirs de carburant de grande capacité, les services proposés à bord du navire assureront une autonomie de dix jours sans approvisionnement.

l'ENTMV, engagée dans le cadre des conventions internationales en matière de transport maritime des voyageurs et de la convention du travail maritime de 2006, a été certifiée par le bureau de certification Veritas en 2013.