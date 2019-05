Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Une trentaine de personnes formées par "AIRE" à la culture et à l'éthique de la recherche scientifique

Ce sont une trentaine de personnes (enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants et masters) qui ont été formées par l'Association ivoirienne de recherche en éducation (Aire).

C'était au cours d'un séminaire organisé par cette association, récemment, à l'École normale supérieure (Ens) d'Abidjan.

Les participants ont été formés à la compréhension des éléments caractéristiques des sciences en tant que forme de recherche et de connaissances humaines, la conscience du rôle des sciences et de la technologie dans la constitution de notre environnement matériel, intellectuel et culturel, la volonté de s'engager en tant que citoyen responsable à des problèmes à caractère scientifique et touchant à des notions relatives aux sciences.

Ainsi que la façon de conduire la recherche et la rendre publique, et la lutte contre le phénomène du plagiat dans toutes ses formes.

La formation a été assurée par le professeur Joseph-François Azoh, professeur titulaire de psychologie de l'éducation. « Ce présent séminaire ouvre le cycle d'une série de séminaires sur la recherche en éducation.

Il a pour but d'initier les étudiants en master, les doctorants, les enseignants-chercheurs et chercheurs à la culture et à l'éthique de la recherche scientifique », explique Dr Goin Bi Théodore, enseignant-chercheur de sociologie de l'éducation à l'Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo (au Nord de la Côte d'Ivoire) et président du Comité scientifique de "Aire".

Créée en avril 2018, l'Aire s'est donné pour mission de pallier l'absence de structures de recherche fédérant les expertises dans les domaines des sciences de l'éducation et des sciences sociales.

Elle regroupe des chercheurs juniors et seniors des sciences de l'éducation et des sciences sociales.