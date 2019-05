Cote d'Ivoire: Mélomé Diomandé - "Booster la performance des top-managers et la compétitivité des entreprises par la synergologie"

interview

Cet Ivoirien est l'un des rares spécialistes internationaux en synergologie et communication non-verbale. Dans cette interview, il explique l'intérêt pour les entreprises et personnalités de miser sur ce mode de communication pour accroître leur efficacité.

Vous faites partie des jeunes ivoiriens qui ont réussi à bien s'intégrer dans l'Hexagone, où vous avez osé l'entrepreneuriat. Parlez-nous de votre parcours.

Après des études d'économie et d'anthropologie à l'Université d'Abidjan-Cocody, j'ai posé mes valises à Nantes, en France, pour étudier l'économie et la gestion du développement durable.

Depuis 2007, je me suis spécialisé dans les métiers de la prévention incendie et de la sécurité, l'un des secteurs les plus réglementés en France. Ce qui m'a amené à créer, en 2011, le Centre de formation-audit-conseil (Forauco), à Nantes.

Ce centre dispose de tous les agréments et habilitations requis en la matière. Par la suite, mes recherches et ma curiosité m'ont poussé à développer mes activités en faveur de la communication non violente (Cnv) et la communication par le langage corporel (synergologie).

Après une formation de très haut niveau, à l'Institut européen de synergologie, j'ai créé E.N.V.O.L. (Expert du Non-Verbal et Observation du Langage corporel), afin de mettre mes compétences et celles de mon équipe au service des organisations, des top-managers et des personnalités publiques.

Nous sommes environ trois cents experts en synergologie dans le monde, dont moins d'une dizaine en Afrique. Notre expertise est sollicitée par des entreprises françaises pour doper leur efficacité managériale et opérationnelle.

Nous sommes dans une dynamique de mettre ENVOL au service des entreprises et personnalités africaines, et mettons un accent particulier sur la Côte d'Ivoire, vitrine du continent.

Que renferme le concept de synergologie, qui n'est pas encore vulgarisé en Afrique, et en quoi cet outil peut-il aider les entreprises et personnalités publiques à performer ?

Le langage corporel est réputé fiable pour cerner les intentions profondes d'un individu. En effet, selon A. Mehrabian, psychologue et professeur de psychologie à l'université de Californie, seulement 7 % de la communication est verbale.

Notre corps est bien plus bavard que nous ne le croyons. Nos gestes, nos mimiques, nos tics sont autant de façon de livrer nos émotions.

La synergologie est une discipline dont l'objet est de mieux décrypter le fonctionnement de l'esprit humain à partir de son langage corporel, afin d'offrir la communication la mieux adaptée.

Elle est ancrée dans un champ pluridisciplinaire au carrefour des neurosciences et des sciences de la communication.

La classification synergologique est la seule grille non-verbale répertoriant les micro-attitudes quotidiennes du visage et du corps humain de façon aussi efficace qu'approfondie.

Avec ces outils de la synergologie, nous pouvons mieux observer pour savoir quand parler, comment parler et quand se taire pour établir une communication efficace.

Que vous soyez gestionnaire d'une entreprise de type PME ou d'envergure internationale, conférencier international, avocat, policier, relationniste, la synergologie vous aide à affiner vos qualités pour vous repositionner dans les interactions.

Parmi les six experts synergologues africains sur trois cents à l'échelle mondiale, vous êtes à ce jour, le seul expert ivoirien. Quels sont les domaines que couvre ENVOL, votre organisation spécialisée en communication non verbale?

Nos interventions couvrent la gestion d'équipes, le développement des ventes, le service à la clientèle, le plaidoyer, la négociation, le monde hospitalier et les relations sociales en situation de crise ou non, les relations publiques.

Nous intervenons également dans le recrutement, le développement des ressources humaines, la prévention, la sécurité publique ou privée, et l'expertise judiciaire, les douanes, les interrogatoires de police, gendarmerie, le renseignement, l'espionnage et contre-espionnage.

ENVOL s'adresse, par ailleurs, aux personnalités publiques et politiques, aux chefs d'entreprise et autres top-managers.

La gestuelle, dans la vie publique étant aussi importante que les mots, notre coaching et nos formations offrent à ces personnalités de premier plan, l'opportunité d'accéder à leur authenticité corporelle par une meilleure connexion avec eux-mêmes, et une meilleure compréhension des messages non-verbaux de leur auditoire, pour assurer l'aisance et la fluidité dans le discours.

La synergologie reste à ce jour, le meilleur outil qui met le langage corporel au service de la vente et de la relation-client. Le bon commercial est celui qui saura faire émerger les non-dits enfouis, qui sont la clé du succès dans les négociations.

En matière d'expertise judiciaire, de prévention et de sécurité, ENVOL est outillé pour prouver l'authenticité d'un témoignage, améliorer les techniques de surveillance des agents de sécurité, identifier les signes défensifs, d'attaque, de soumission ou de stratégie, dans la surveillance des lieux publics et au cours des manifestations de masse.

Pouvez-vous donner quelques expériences concrètes et pratiques concernant ce lien entre synergologie et performance organisationnelle ?

J'ai été récemment coopté en tant qu'observateur-conseil par un concessionnaire automobile pour la supervision des négociations d'un gros contrat commercial portant sur le renouvellement d'un parc automobile de quatre-vingt véhicules.

Ma mission était de relever les points litigieux du contrat par le biais du langage corporel. A l'évocation d'un point précis du contrat d'entretien, j'ai observé une micro-réaction de rejet du client.

Ce que j'ai signalé au concessionnaire avec des conseils avisés, qui ont permis de conclure ce contrat. Sur les questions de recrutement du personnel, au-delà des entretiens verbaux, tests psychotechniques et enquêtes auprès des anciens employeurs, l'expertise synergologique qui permet de vérifier la concordance entre le langage verbal et corporel, est indispensable pour éviter des erreurs de casting, surtout pour des postes sensibles de top-manager ou directeurs de département. Il y a quelques mois, j'ai été associé à un entretien de recrutement d'une assistante commerciale.

Lorsque nous abordons la question des réseaux sociaux avec une candidate, qui avait fait bonne impression, aussitôt, j'ai observé une réaction de fuite, qui n'a pas manqué d'attirer mon attention.

En faisant le tour de ses différents profils, j'ai tout de suite compris que toutes les entreprises que cette candidate avait quittées ont systématiquement fait l'objet de dénigrement. Ce qui a permis au cabinet de l'éliminer du processus.

Quel message particulier pour les entreprises et personnalités ivoiriennes ?

Les entreprises, personnalités publiques, et les top-managers doivent mettre la synergologie au cœur des enjeux stratégiques de leur développement.

ENVOL reste à disposition pour les accompagner à retrouver leur authenticité communicationnelle et accroitre leur performance.