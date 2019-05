Gabon: "L'Afrique regorge aussi en son sein des talents, et le vieux continent peut en témoigner" dixit JB

Même si aujourd'hui, on parle des clubs européens qui font la pluie et le beau temps dans le championnat européen, l'Afrique n'en fait pas l'exception. Des clubs en Afrique regorge des talents ce qui les a donnés entre temps une certaine notoriété. En Afrique, du nord au sud et de l'est à l'ouest, les clubs ont donné depuis leur création ce qu'il faut pour montrer au monde que l'Afrique héberge des talents qui ont également servi l'Europe.

l'Afrique héberge des talents qu... Si certains clubs ont à l'époque bien brillé c'est parce qu'ils ont compris finalement entre temps qu'il faut donner la chance aux joueurs de se former pour être à la hauteur de leur responsabilité qui leur revient. Car si tu n'arrives pas à donner le meilleur de soi, c'est un manque à gagner pour l'équipe recruteur.

C'est le cas de ces deux clubs marocains, une des plus grandes rivalités du football africain. Il s'agit de Wydad et le Raja, deux principaux clubs de football de Casablanca. Les deux clubs se rencontrent régulièrement au Stade Mohammed V qui rassemble environ 80 000 spectateurs. Apparue dans les années 1950, cette rivalité dont les résultats sont toujours serrés, connait plus de soixantaine de matchs nuls. Ce qui prouve concrètement que les deux clubs sont au top avec des joueurs bien expérimentés.

Restons toujours au Maghreb pour découvrir d'autre derby qui ont également réussi grâce à la compétence dont leur joueurs ont toujours fait preuves suivie de l'intelligence et la passion que montre le staff d'amener au bon port les clubs. Sans doute nous allons vous montrer en quoi Al Ahly et Zamalek des pays de pharaons sont considérés comme des clubs les plus influents.

Ils s'imposent en Egypte grâce à la présence des joueurs remplis de talents inédits. C'est ce qui leur a valu une image bien soignée dans le monde entier. Car lorsque qu'ils font partie d'une compétition, leur match est généralement retransmis dans tout le nord du continent ainsi qu'au Moyen-Orient. Ceci grâce aux joueurs talentueux, qui en plein jeu n'ignorent jamais de fixer leur vision sur la réussite du match non seulement en le gagnant mais aussi en le rendant très beau à, travers des jeux fantastiques à Leonel Messi et au Cristiano Ronaldo.

Quand nous retournons en Afrique orientale, c'est un autre jeu qui s'y dessine, l'amour de football a fait naître des célébrités qui ont à cet effet, fait du championnat du pays un spectacle sans reproche. Il s'agit notamment du Gor Mahia et l'AFC Leopards, qui montrent une figure emblématique de football kenyan. Nommés derby de Nairobi, ces deux équipes se rivalisent au point de donner la joie au cœur des fans pendant des matchs. Grâce aux talentueux, le club Gor Mahia a remporté 16 fois la Premier League kenyane, le record actuel alors que l'AFC Leopards, club plus récent, de son côté, a remporté 13 fois le titre de champion de la Premier League.

Il faut noter que l'amour, la passion au football ont du moins animé certains clubs de l'Afrique, qui l'ont d'ailleurs montré par des talents exceptionnels. On peut aussi mentionner le derby de Dar es-Salaam en Tanzanie et celui de Soweto en Afrique du Sud.