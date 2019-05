Angola: L'assurance à l'importation réduira la pression sur les devises étrangères

Luanda — Le paiement de l'assurance à l'importation dans les entreprises domiciliées en Angola réduira la pression exercée sur les ressources en devises et contribuera à dynamiser le sous-secteur de la réassurance dans le pays, a déclaré lundi le président du conseil d'administration de l'Agence angolaise pour la réglementation et le contrôle d'assurances (Arseg), Aguinaldo Jaime.

Le modèle précédent était libéral et autorisait les importateurs à souscrire l'assurance dans les pays d'origine des marchandises. Seule une assurance nationale était souscrite du port de destination à l'établissement de l'importateur.

Selon Aguinaldo Jaime, ce type d'assurance, régi par le décret sur l'assurance d'importation de biens approuvé en avril de cette année, apportera plusieurs avantages s'il est réglé en kwanzas et non en devises, car ils peuvent être utilisés pour les besoins de l'État, des citoyens et l'économie.

Selon le principal gestionnaire de l"Arseg, qui parlait en conférence de presse sur l'assurance d'importation, avec ces nouvelles règles, les importateurs devront importer dans le cadre de la procédure "import", qui attribue la responsabilité d'assurance à l'importateur et non plus à l'exportateur.

L'importateur, avec cette responsabilité, est obligé de conclure l'assurance d'importation des marchandises avec des assureurs domiciliés dans le pays. Ainsi, souligne la source, le secteur d'assurances composé de 27 entreprises, étant très compétitif, sera renforcée à ce stade.

Le président du Conseil d'Administration de l'ARSEG affirme que l'objectif de l'institution est que la croissance du secteur soit accompagnée de son affermissement et de sa durabilité, qui consiste en l'existence d'une activité accrue.

L'assurance devant être souscrite en Angola, les organes de contrôle et de surveillance pourront intervenir en cas d'abus de marché, que ce soit en termes de tarifs, de prix ou dans tout autre domaine.

L'intervention des organes de réglementation et de surveillance ne se fera sentir que s'il est nécessaire d'assurer une concurrence saine entre les importateurs, mais également aux assureurs qui procéderont à l'assurance de tous les biens importés.

Selon le PCA de l"Arseg, en cas de litige entre l'importateur et le fournisseur de marchandises à l'étranger, lié à une assurance, le règlement en sera assuré par des organes judiciaires ou arbitraires basés en Angola et non plus à l'étranger.

Bien que la loi établisse cette règle, a-t-il déclaré, l'obligation d'assurance en Angola n'est pas absolue, il existe des exceptions pour les produits liés à la sécurité et à la défense du pays, les échantillons, les films, les dons, entre autres.

D'autre part, les banques ne seront plus en mesure de régler les dépenses d'assurance contractées à l'étranger en violation du décret présidentiel, qui sera prochainement publié.

Citant la Banque nationale d'Angola (BNA), le responsable a déclaré que les coûts des produits importés étaient alourdis d'environ 40% du fait du transport de l'assurance à l'importation des marchandises.

Interrogé sur la société nationale de réassurance angolaise "AngoRe", Aguinaldo Jaime a assuré que le processus en était à sa phase finale, pouvant être présenté à des actionnaires potentiels pour être approuvé dans un délai supplémentaire d'un trimestre.