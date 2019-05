Burkina Faso: Eddie Komboigo - « Notre parti cherche à reconquérir le pouvoir non pas pour se venger, mais... »

Les femmes du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) ont tenu, le 4 mai 2019 à Ouagadougou, une assemblée générale autour du thème : « Avec le CDP, de nouvelles perspectives d'avenir pour les femmes du Burkina ».

Objectif : voir les problèmes liés à l'autonomisation des femmes et trouver des solutions, mais également sonner la mobilisation pour les futures échéances électorales.

Cette AG qui a enregistré la présence du président du parti, Eddie Komboïgo, a été l'occasion pour lui de s'adresser aux femmes de l'ex-parti au pouvoir.

Depuis le 7e congrès ordinaire du parti tenu les 5 et 6 mai 2018 à Ouagadougou, les femmes de l'ex-parti au pouvoir n'ont pas encore organisé une rencontre d'envergure nationale, à en croire les organisatrices.

D'où l'AG du 4 mai dernier, qui a connu la participation de représentantes de structures venues des provinces du pays.

Pour la secrétaire nationale chargée de la mobilisation des femmes du CDP, Catherine Ouédraogo, il s'agissait d'un « travail de visibilité » devant permettre au président du parti de s'adresser aux femmes.

« Nous sommes confiantes parce que le CDP revient de loin. Nous nous reconstruisons sur les cendres et cela très bien », a-t-elle affirmé. En tout cas, c'est un président très satisfait de la mobilisation, qui a adressé des mots d'encouragement à ses interlocutrices d'une matinée.

Conscient des pesanteurs socioculturelles, professionnelles qui entravent l'émancipation des femmes, Eddie Komboïgo les a exhortées à se battre pour leur plein épanouissement.

« Nos devanciers ont déjà fait un travail important de formation et d'intégration ; nous souhaitons davantage que les femmes puissent être mieux intégrées dans le milieu socioéconomique et professionnel et qu'elles aient des revenus pour contribuer au mieux-être de leurs familles », a-t-il dit, ajoutant qu'il s'agit de voir comment des perspectives peuvent être dégagées pour que les femmes aient de plus en plus d'emplois et contribuent surtout au développement du pays.

Quant aux futures échéances électorales, le président du CDP a dit être confiant, au regard de la mobilisation des femmes.

Le CDP, un parti de tolérance

« A vous voir si mobilisées, nous pouvons dire que nous sommes prêts pour la bataille de 2020, prêts pour Kosyam, pour les députations.

Avançons, avançons et allez leur dire... que les femmes du CDP se lèvent comme un seul homme pour avancer. Allez leur dire que rien n'arrêtera la marche glorieuse de notre parti vers Kosyam, vers l'Assemblée nationale et l'ensemble des mairies du pays », a-t-il clamé.

A l'en croire, un des combats du parti consistera à continuer à élargir les bases, et récupérer les femmes qui ont rejoint d'autres partis tout en leur faisant comprendre « que le CDP est un parti de tolérance, d'ouverture qui les attend, sans rancœur ».

« Le CDP cherche à reconquérir le pouvoir non pas pour se venger. Se venger de qui et de quoi d'ailleurs, mais pour développer le pays.

C'est un engagement fort et nous ne saurions le faire sans cette moitié de l'humanité », a-t-il déclaré. A ce titre, il a lancé un appel au renforcement de l'engagement, de la conviction et de la détermination des militants envers le parti.

Réagissant à la lettre adressée au président du Faso, Roch Marc Kaboré, par le fondateur du CDP, Blaise Compaoré, Eddie Komboïgo a salué « la hauteur de vue de Blaise Compaoré, sa sagesse, son patriotisme et son amour pour sa patrie ».

Tout en nourrissant l'espoir que le président Kaboré ne « se contentera pas seulement d'en prendre acte », il l'a invité à analyser « toute la profondeur du contenu de ladite lettre et en tirer les conséquences ».

Aussi a-t-il souhaité que l'actuel locataire du palais de Kosyam « travaille dans le plus bref délai à permettre un retour honorable au président Compaoré et à l'ensemble des exilés », afin qu'ils prennent part à la construction de la paix et au développement du pays.