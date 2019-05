Cameroun: Crise anglophone - Le pays sera-t-il traduit au conseil de sécurité de l'ONU ?

Michelle Bachelet était au Cameroun. Elle a vu et entendu. Le rapport sera transmis à l'Onu. Pour exploitation.

Le sujet s'est emparé des Camerounais de tout bord et de tous les bords. La presse s'en est prise à cœur joie. « Michelle Bachelet a enquêté au Cameroun » Et comme pour se satisfaire le journal L'Indépendant, fustigiez le passage de Tibor Nagy, sous-secrétaire d'Etat américain chargé des affaires africaines, et la résolution tendancieuse du parlement européen. Madame Bachelet va certainement se faire une idée claire des enjeux en présence et des limites de la manipulation.

Toute chose qui ont fait dire au journal L'Essentiel que « le Cameroun n'est pas un enfer ». Le Haut-commissaire des Nations Unis pour les droits de l'Homme en visite au Cameroun a rencontré divers acteurs de la société camerounaise : ministres, acteurs de la société civile et leaders politiques. Pour le journal « L'idée que Michelle Bachelet avait du Cameroun à son arrivée ne sera certainement plus la même tant l'écart est grand entre les rapports insidieux qui parviennent aux organisations internationales et aux grandes puissances et la réalité sur le terrain »

De fait, des Camerounais ont rencontré la fonctionnaire onusienne pour charger le gouvernement et d'autres pour rétablir la vérité des faits. Par ailleurs et pour Aurore Plus, la faute revient à l'opposition « l'opposition qui étale son hypocrisie ». Ignorant les exactions commises par les milices ambazoniennes, elle espère une intervention militaire étrangère pour accéder à Etoudi. A l'instar de Edith Kahbang Walla s'exprimant au nom du mouvement Stand Up for Cameroon, allant jusqu'à décrire une situation de « chaos général ».

Une situation qui, pour préoccupante qu'elle soit mérite une attention particulière. Le journal la Voix du Centre à été claire « Le Conseil de sécurité va se pencher sur le dossier ». En dépit des réticences du Gouvernement, le Conseil de sécurité de l'Onu tiendra à l'initiative des Etats-Unis sa première réunion sur le Cameroun le 13 mai prochain. Information que ne partage pas son confrère Info Matin qui évoque « du vrai-faux scoop de Jeune Afrique ». Le magazine annonce la tenue le 13 mai, d'une réunion de l'organe exécutif des Nations unies sur, entre autres points, la crise anglophone. Curieusement, parmi les sujets à l'ordre du jour de la session, la situation du pays de Paul Biya n'existe que dans l'imaginaire des manipulateurs.