Angola: Les déchets hospitaliers analysés lors d'une réunion multisectorielle

Luanda — La question de la gestion des déchets hospitaliers dans le pays associée à l'adoption de bonnes pratiques environnementales a été analysée lundi à Luanda lors d'un séminaire sur "Environnement et santé dans la gestion et le traitement des déchets hospitaliers dangereux et non dangereux".

L'événement organisé par l'Agence nationale des déchets, en partenariat avec le Ministère de la santé, et avec la participation de plusieurs départements ministériels, de partenaires multisectoriels et la société civile, visait à identifier les éléments actifs et participatifs de la gestion des déchets hospitaliers dangereux et non dangereux.

Les déchets dangereux sont caractérisés par la présence d'agents biologiques tels que le sang et ses dérivés, les sécrétions et excrétions humaines, les tissus, les parties d'organes, les parties anatomiques, ainsi que les déchets de laboratoires d'analyse et de microbiologie, de zones d'isolement, de thérapies intensives, d'unités d'hospitalisation, ainsi que d'objets tranchants.

Les déchets hospitaliers sont tous les types de déchets provenant des soins des patients ou de n'importe quel hôpital, résultant de la fourniture de soins de santé aux êtres humains et aux animaux.

Selon Joaquim Manuel, secrétaire d'État à l'Environnement, le cadre de ce type de déchets n'est pas inquiétant, mais il faut une action. Le problème, c'est le manque d'informations de la part des responsables internes des unités hospitalières, les difficultés internes en matière de budget et d'embauche d'entreprises qualifiées.

Pour ce faire, les déchets hospitaliers requièrent une approche opportune et difficile en raison de certaines dénonciations adressées au ministère de l'Environnement, qui vise à réduire la production de déchets et à fournir un refuge sûr de manière efficace, en fonction du dépôt, de la collecte, du transport et du stockage , du traitement, de la récupération et de son élimination.

A son tour, le secrétaire d'État de la Santé en charge du secteur hospitalier, Leonardo Inocêncio, a souligné le fait de permettre d'identifier le diagnostic, en particulier au niveau des hôpitaux municipaux et centraux toujours confrontés à ce problème.

Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale des déchets, Gomes Lumbo, a annoncé qu'il construirait des décharges pour ce type de matériaux dans les provinces de Luanda et de Benguela, en intégrant des services complémentaires avant leur élimination finale.

La création de décharges est appuyée par un Plan stratégique pour la gestion des déchets urbains (PRESGRU), approuvé par le décret présidentiel n ° 196/12 du 30 août, qui prévoit que chacune des capitales des provinces du pays disposer de ces infrastructures d'ici 2025.