Nigeria: 5ème édition du Forum d'Entrepreneuriat - La Fondation Tony Elumelu accueille le plus grand rassemblement annuel d'entrepreneurs africains en juillet à Abuja

Les Présidents du Rwanda et du Sénégal se joindront à plus de 5 000 entrepreneurs africains

Le Forum marque l'aboutissement du programme annuel d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu qui a, cette année, encadré, formé et financé plus de 3 000 jeunes entrepreneurs africains sélectionnés parmi plus de [216 000] candidats.

Cet événement offre une occasion unique aux jeunes femmes et hommes, issus des 54 pays africains, de se rencontrer, d'apprendre et de créer des réseaux au sein du vaste écosystème entrepreneurial africain et mondial. Il s'agit également d'une occasion cruciale pour les dirigeants politiques et les décideurs de rencontrer une nouvelle génération de dirigeants d'entreprises africains qui sont en train detransformer la trajectoire économique de l'Afrique.

Son Excellence Paul Kagamé, Président du Rwanda, et Son Excellence Macky Sall, Président du Sénégal, seront les principaux orateurs du Forum, qui se joindront à M. Tony O. Elumelu, CON, Promoteur de TEF et Président de Heirs Holdings et de United Bank for Africa (UBA) dans le cadre d'une discussion ouverte et intime. La séance avec les deux Présidents constitue l'un des temps forts du Forum, permettant aux entrepreneurs africains présents de s'entretenir étroitement et directement avec des dirigeants politiquesau plus haut sommet de l'Etat pour témoigner de l'importance du rôle que les pouvoirs publics peuvent et doivent jouer pour catalyser la croissance et encourager l'ambition des entreprises.

L'ordre du jour du forum couvre des cours de grandsmaîtres et des panels avec des conférenciers et des experts du secteur, venus d'Afrique et du monde entier, qui s'entretiendront avec les participants au cours de séances de formation spécialisées afin de partager avec eux des idées, approfondir leurs connaissances et perfectionner leurs compétences. Le forum comportera également une séance de plaidoyer, au cours duquel des entrepreneurs sélectionnés feront des présentations passionnantes sur leurs produits et services devant un jury de marque.

Pour la première fois, le forum se tiendra à Abuja, la capitale fédérale du Nigéria, et réunira les principaux décideurs, dirigeants d'entreprises, agences de développement et l'ensemble de l'écosystème de l'entreprenariat, y compris les anciens bénéficiaires du programme d'entreprenariat de la Fondation. L'un des temps forts de l'édition de l'année dernière a été le lancement de TEFConnect, la plateforme numérique de réseautage pour les entrepreneurs africains, qui constitue un unique centre numérique pour l'entrepreneuriat africain, facilitant le réseautage, le mentorat et, plus important encore, le commerce transfrontalier. Les précédentes éditions du forum ont été honorées par la présence des leaders africains, notamment le Président du Ghana, SE Nana Akufo-Addo, le Président du Kenya, SE Uhuru Kenyatta, l'ancien Président du Nigéria, SE Olusegun Obasanjo, l'ancien Premier ministre du Bénin et membre du conseil consultatif de la TEF, SE Lionel Zinsou, le Vice-président du Nigéria, SE Prof. Yemi Osinbajo.

La détermination de la Fondation Tony Elumelu à opérer un changement d'échelle à travers toute l'Afrique et son intérêt constant pour l'entrepreneuriat sont enracinés dans la philosophie inclusive de l'Africapitalisme, créée par son Promoteur, qui reconnaît l'autonomisation économique des jeunes entrepreneurs africains - les futurs créateurs de richesse du continent - et la création d'une richesse économique et sociale durable, comme les défis les plus pressants du XXIe siècle. En 2015, la Fondation a consacré 100 millions de dollars à l'autonomisation de 10 000 entrepreneurs de tout le continent sur 10 ans. Cinq ansaprès, la Fondation a financé, encadré et formé sur la gestion d'entreprise plus de 7 500 startups et petites entreprises des 54 pays d'Afrique.

"Le Forum de la TEF sur l'Entreprenariat ne fera pas que réunir les acteurs les plus importants de l'écosystème de l'entrepreneuriat africain, il offrira à chacun la possibilité de s'engager à promouvoir l'entrepreneuriat et à contribuer au renforcement de l'impact de nos entrepreneurs si nous voulons accélérer le développement du continent", a déclaré Ifeyinwa Ugochukwu, Directrice Générale de la TEF.

"Nous sommes constamment inspirés par le récit de nos entrepreneurs qui créent des emplois, emploient d'autres personnes et ont un impact sur leurs communautés locales et, en définitive, sur le continent. Nous croyons que ces entrepreneurs représentent notre avenir. Investissez dans eux maintenant et récoltez l'Afrique de nos rêves demain. C'est ce à quoi nous nous sommes engagés", a-t-elle ajouté.