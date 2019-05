Afrique: Ligue des champions d'Afrique - Le TP Mazembe éliminé

Accroché à Lubumbashi par l'Esparance de Tunis sur le score vierge, le représentant congolais a été écarté en demi-finale retour. Au match aller en terre tunisienne, le club de Tunis s'était imposé par un petit mais précieux score d'un but qui lui a ouvert la voie pour la finale de la compétition, la trente-deuxième du genre.

Après avoir perdu au match aller, le TP Mazembe a été tenu en échec sur le score nul de zéro but partout, le 4 mai, dans son stade de la Kamalondo. Au cours de ce match, les joueurs de l'entraîneur Phamphile Mihayo ont raté plusieurs occasions de marquer. Éliminés, ils ratent ainsi une prime de cinq cent mille dollars américains promise par le président du club, Moïse Katumbi, en cas de qualification pour la finale de la prestigieuse compétition contientale des clubs.

Réagissant à cette élimination, l'entraîneur adjoint, David Mwakasu, a déclaré : « On ne peut pas bien expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que c'est Dieu qui ne l'a pas voulu. Les Tunisiens ont bien défendu, nos joueurs ont tout donné, mais on n'avait pas aussi la chance ». L'attaquant Jackson Muleka a, pour sa part, confié : « On ne peut pas ne pas être concentré dans une demi-finale. Nous étions concentrés, mais Dieu n'était pas avec nous ».

Katumbi réconforte les joueurs

Le président du club, Moise Katumbi, à travers son compte twitter officiel, a réconforté ses joueurs. « Félicitations à tous les joueurs du TP Mazembe, à nos jeunes du centre de formation. Il n'est pas facile d'être "orphelins" et de faire honneur à la RDC. Merci aux fans et à tous les Congolais ! Le travail continue, pour une saison 2019-2020 encore meilleure », a-t-il encouragé, à partir de l'étranger où il se trouve depuis plus de trois ans.

Pour sa part, le club tunisien disputera, pour la deuxième fois consécutive, la finale de cette ligue des champions. Et ce sera contre Wydad athletic club de Casablanca. Dans l'autre demi-finale retour disputée à Pretoria, le club sud-africain de Mamelodi Sundowns a été accroché par le même score de zéro but partout. Au match aller, le club marocain s'était imposé par deux buts à un. Ainsi, les deux clubs maghrébins s'affronteront donc en finale aller dans deux semaines, avant la finale retour une semaine plus tard.