Afrique Centrale: Intégration - L'Afrique centrale se mobilise pour le projet pont-route-rail Brazzaville Kinshasa

La sous-région entend mobiliser davantage des partenaires pour le financement du projet intégrateur censé relier les capitales des deux Congo. La table ronde prévue en juin prochain, à Brazzaville, devrait aussi s'étendre au projet du bitumage de la route Ouesso-Bangui-N'Djamena...

La troisième réunion du comité d'organisation de la table ronde s'est ouverte, le 6 mai à Brazzaville, sous la présidence du ministre congolais de l'Aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, en présence de ses collègues du gouvernement ainsi que des ministres de l'Equipement des autres pays concernés.

Cette rencontre vise, en effet, à faire le point des préparatifs des assises de Brazzaville, à harmoniser les présentations des différents délégués des États et à soumettre une copie du rapport d'activité au chef de l'État congolais, Denis Sassou-N'Guesso, désigné « champion » des initiatives sous-régionales par l'Union africaine.

Le plus célèbre de ces projets intégrateurs est la construction annoncée du pont-route-rail Brazzaville-Kinshasa, pour un coût estimé à près de deux cent soixante-dix milliards francs CFA. L'enveloppe à mobiliser servira aussi au financement d'un autre chantier relatif au prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilébo (République démocratique du Congo), dont les rapports finaux des études sont disponibles depuis janvier 2017.

Les précédentes rencontres des partenaires ont permis de franchir de nouvelles étapes. « Ces trois réunions nous ont évidemment révélé la nécessité d'apporter des corrections sur les documents à présenter à la table ronde (... ) La Banque africaine de développement (BAD)s'est engagée en tant que leader des bailleurs de fonds et a promis de recruter une société spécialisée dans l'événementiel pour l'utilisation des ressources », a souligné le ministre Jean-Jacques Bouya.

Les partenaires favorables à un léger report de la table ronde

Pour ceux-ci, l'étape des assises est cruciale pour l'aboutissement de ce projet, y compris pour les projets de bitumage du corridor 13 qui permettra de relier Brazzaville à N'Djamena (Tchad) via Bangui (Centrafrique), l'aménagement de la navigation sur le fleuve Congo et ses affluents Oubangui et Sangha.

Afin de mieux préparer l'événement, la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) et la BAD ont proposé un léger report de la rencontre des partenaires techniques et financiers.

« Il est nécessaire d'organiser un déploiement avec une offensive diplomatique auprès des partenaires techniques et financiers. Les États membres sont-ils prêts à préfinancer cette activité au cas où la table ronde de juin serait maintenue ? Mais en raison de certaines contingences, il va s'avérer nécessaire d'envisager un glissement de cette date », a souhaité la secrétaire générale adjointe de la CEEAC, Marie Thérèse Chantal Mfoula.

Signalons que plusieurs membres du gouvernement congolais ont été présents lors de la troisième réunion, à savoir la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas; le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Fidèle Dimou; de l'Équipement et de l'entretien routier, Émile Ouosso; des Finances et du budget, Calixte Nganongo.