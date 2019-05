Afrique: Le groupe Farmcrowdy annonce un partenariat avec Best Foods Fresh Farm

communiqué de presse

Lagos, Nigeria — Le groupe Farmcrowdy, propriétaire de Farmcrowdy, la première plate-forme d'agriculture numérique du Nigeria, et Farmgate Africa, important agrégateur en ligne de produits agro-alimentaires récemment lancé, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Best Foods Livestock and Poultry Limited, l'une des entreprises agro-alimentaires les plus réputées du Nigeria, comptant plus de 16 ans d'activité et s'occupant principalement de la transformation et de la commercialisation de produits d'élevage.

En vertu de l'accord, le groupe Farmcrowdy et ses filiales consolideront leurs ressources financières, technologiques, commerciales et marketing afin de renforcer les efforts en matière de stratégie de commercialisation de Best Foods avec Farmgate Africa. Le partenariat visera également à améliorer en particulier la chaîne de valeur de l'élevage à travers le pays via la production de Farmcrowdy. La qualité de la production de viande et les pratiques de transformation seront améliorées dans le respect des normes internationales, en vue d'obtenir une viande transformée de qualité supérieure et de couvrir à terme les besoins sans recourir à l'importation.

M. Emmanuel Ijewere, Chairman de Best Foods Group et également Vice-President de Nigerian Agricultural Business Group (NABG), a déclaré : « Selon les données nationales, plus de 6 000 vaches sont consommées chaque jour dans l'État de Lagos. Ce partenariat avec le groupe Farmcrowdy facilitera l'accès au financement, qui servira à mettre en place les meilleures pratiques de transformation de la viande appliquées dans le monde entier. Cela permettra à terme une expansion de Best Foods au-delà du secteur de la viande, car les deux sociétés ont une synergie dans d'autres domaines, laquelle sera bénéfique pour la totalité de l'espace agricole du Nigeria. »

Onyeka Akumah, CEO du Groupe et fondateur du groupe Farmcrowdy (FCG), a déclaré : « Nous entamons cette relation avec Best Foods pour le long terme, afin que les Nigérians aient davantage accès à un bœuf de qualité. Cette relation verra tous nos partenaires travailler ensemble pour améliorer l'élevage ainsi que transformer et vendre du bœuf de qualité aux principaux acheteurs dans tout le pays. Nous sommes par conséquent ravis d'avoir un expert reconnu comme M. Ijewere, qui met à disposition ses années d'expérience, son réseau et ses atouts afin d'améliorer notre processus, tandis que nous nous réjouissons à la perspective d'une relation mutuellement bénéfique pendant les nombreuses années à venir. »

Kenneth Obiajulu, cofondateur et Managing Director de Farmgate Africa, a également évoqué l'importance du partenariat pour son activité, en indiquant qu'il permettra à Farmgate de satisfaire la demande croissante d'un grand nombre de comptes clés stratégiques, notamment des magasins modernes, des restaurants, des chaînes hôtelières internationales, des écoles et des traiteurs, pour une viande saine et traçable. « C'est un formidable levier pour Farmgate Africa. La demande quotidienne croissante de viande à Lagos est encourageante et constitue un indicateur de croissance. Une partie de notre mission consiste à réduire la propagation des maladies transmissibles des animaux à l'homme en fournissant des animaux abordables, traçables, aptes à l'abattage et exempts de maladie, qui viennent directement des parcs d'engraissement du groupe Farmcrowdy dans tout le pays ».

Pour obtenir plus d'informations sur le groupe Farmcrowdy, Farmgate Africa et Best Foods, veuillez vous rendre sur leurs sites

Web officiels : https://farmcrowdygroup.com, https://www.farmcrowdy.com, https://www.farmgate.africa et www.bestfoodsgroupng.net

À propos du groupe Farmcrowdy

Le groupe Farmcrowdy est une entreprise d'innovation en agriculture axée sur la technologie, dont le portefeuille unique comprend certaines des principales marques agricoles numériques d'Afrique, notamment Farmcrowdy et Farmgate Africa.

À propos de Best Foods Fresh Farms

Best Food Fresh Farms est un groupe agro-alimentaire présent depuis plus de 16 ans, axé sur la transformation du bétail, l'agriculture et la commercialisation des produits agricoles. Best Foods a été créé pour fournir du bétail et des denrées agricoles sains élevé/produites au Nigeria, par des Nigérians et des étrangers, à des prix abordables au sein et en dehors du pays.

Best Foods Fresh Farms est dirigé par M. Emmanuel Ijewere, Chairman et CEO. Son siège social est situé à Lagos, d'autres bureaux se trouvant à Ikoyi, Abijo, Kaduna et Gombe.

À propos de Farmgate Africa

Farmgate Africa est une plate-forme d'agrégateurs de produits agricoles qui met en relation les agriculteurs, les transformateurs du marché et l'accès au marché. Elle se concentre sur la résolution des problèmes d'accès aux marchés auxquels sont confrontés les agriculteurs de toute l'Afrique. Farmgate s'appuie sur le groupe Farmcrowdy, qui est un pionnier dans l'espace de l'agriculture numérique en Afrique, et utilise la riche expérience et la base de ressources du Groupe.

Farmgate Africa est dirigé par Kenneth Obiajulu, qui est le cofondateur et qui occupe le poste de Managing Director. Kenneth siège aussi dans l'équipe de direction du groupe Farmcrowdy. Farmgate Africa est situé à Lagos et à Abuja.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/882104/Farmcrowdy.jpg