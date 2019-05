Congo-Kinshasa: Bundu dia Kongo - Ne Muanda refait surface...

Donné pour mort quelques mois après son évasion de la prison centrale de Makala de Kinshasa, le chef spirituel du mouvement politico-religieux a réapparu après presque deux ans d'hibernation.

Evadé de la prison centrale de Makala, le 17 mai 2017, lors d'une attaque contre ce centre pénitencier de Kinshasa, et donné pour mort quelques mois plus tard, Ne Muanda Nsemi a réapparu. Le chef spirituel du mouvement politico-religieux Bundu dia Kongo et du parti politique Bundi dia Mayala a été vu, le 6 mai, au siège du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016. Il s'est entretenu avec le président de cette structure, Joseph Olenghankoy qui l'a présenté à la presse.

S'adressant aux journalistes, Ne Muanda Nsemi a indiqué qu'il vient afin de se mettre à la disposition de la nation, œuvrer à la consolidation de la paix et prendre part à son développement. « La sagesse Kongo enseigne 'Nsi ya mantela mantela kayi sandukanga ko' (un pays dont les citoyens sont constamment inquiets ne se développera pas, Ndlr). C'est pourquoi, je suis venu pour consolider la paix dans ce pays. Je suis venu pour travailler avec la gauche et la droite, qu'on puisse connaître la paix dans notre pays. Et à partir de cette paix, construire le pays », a-t-il déclaré. Il a mis un accent particulier sur le développement. « Je suis aussi un scientifique, mais j'ai honte parce que les autres scientifiques construisent leurs pays, mais le nôtre ne marche pas. Nous sommes venus pour rassembler les gens, les orienter vers le développement, peut- être que la RDC va se développer parce que nous sommes la locomotive de l'Afrique », a-t-il dit.

D'un ton interpellateur, il a laissé entendre: « Serons-nous capables de jouer notre rôle comme il se doit ? Ou alors les êtres des espaces, les ancêtres, moi je crois sérieusement aux ancêtres, ils vont un jour nous considérer comme des incompétents. Le maître Jésus avait dit que le royaume des cieux vous sera enlevé et remis à un autre peuple ».

Ne Muanda Nsemi a promis d'animer, dans les prochains jours, une conférence de presse au cours de laquelle il donnera des réponses aux moult préoccupations de l'opinion publique depuis son évasion de la prison de Makala jusqu'à ce jour, et aussi sur d'autres questions concernant l'évolution du pays.

Rappelons que Ne Muanda Nsemi a été député national, élu de Kinshasa lorsqu'il a été empêché de se rendre au Kongo central, sa province. C'est lui qui a été le premier à proposer une transition de trois ans avec le président Joseph Kabila, avant la tenue des élections. Après des promesses, il a tenu des propos durs contre le pouvoir en place à l'époque jusqu'à se retrouver à la prison de Makala, cueilli chez lui au quartier Ma Campagne, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa, à la suite d'une opération menée par le général de la police, Kanyama, contre les adeptes de Bundi dia Kongo. Et le 17 mai 2017, profitant d'une attaque contre cette prison de Makala, il s'échappait pour disparaître dans la nature.