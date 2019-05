Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat juvénile et féminin - Un rapport d'étude en cours de validation

L'atelier sur l'analyse du document se tient du 6 au 7 mai, à Brazzaville, sous la coordination du Projet de renforcement des capacités en statistiques (Pstat).

Trente participants venus notamment de l'Institut national de la statistique, des ministères de la Promotion de la femme et des Petites et moyennes entreprises prennent part à la réunion organisée par le Pstat, dans le cadre de la deuxième édition des vendredis du savoir.

Les débats tournent autour du rapport sur l'entrepreneuriat juvénile et féminin, les conditions entrepreneuriales des jeunes et des femmes, enfin l'examen critique du rapport.

A travers cet atelier, le Pstat vise non seulement à sensibiliser le public, les décideurs, les planificateurs et d'autres parties prenantes aux statistiques de l'entrepreneuriat juvénile et féminin, mais aussi à valider ce document.

« Les données statistiques constituent un véritable outil de prise de décisions. En effet, la production et la diffusion des données fiables permettent aux décideurs d'orienter la politique économique du développement social », a déclaré le directeur de l'Institut national de la statistique, Joseph Mboungou Mbila, directeur de programmation de la coordination et de l'harmonisation statistique, présidant l'ouverture de l'atelier.

Une fois le rapport validé, des statistiques pourront être vulgarisées au niveau de l'université, notamment à la faculté de sciences économiques, sciences techniques et également au niveau du patronat des entreprises, a indiqué Anki Yambare, ingénieur statisticien-économiste du Pstat.

Notons que "les vendredis du savoir" sont une plate-forme d'échange et de partage d'expériences et de transfert de compétence initiée par le Pstat, cofinancée par le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Ce projet a pour objectif de renforcer le système statistique national en produisant et diffusant des données statistiques de qualité en temps réel.

La première édition "des vendredis du savoir", avait été organisée en juillet 2018 au profit des professionnels des médias, sur le thème « Les normes et pratiques pour le référencement des statistiques dans les médias ».