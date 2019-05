Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - L'Etoile du Congo s'accroche à la deuxième place

Les Stelliens ont peiné, le 5 mai, avant d'assurer l'essentiel devant le Tongo FC qu'ils ont battu par 1-0, en clôture de la 20e journée. Ils occupent seuls la deuxième place, à six journées de la fin de la compétition largement dominée par l'AS Otoho.

Dans le combat à distance avec les Diables noirs et la Jeunesse sportive de Talangaï (JST), c'est l'Etoile du Congo qui a été le plus grand gagnant de la 20e journée. Les Stelliens sont les seuls à réaliser un succès pendant que leurs concurrents ont fait des faux pas. L'Etoile du Congo a, en effet, profité de la contre- performance à Brazzaville des Diables noirs face à Nico-Nicoyé (0-0), puis de la défaite 3-4 de la JST devant le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) pour les distancer de deux et trois unités, au prix de l'effort.

Face à Tongo FC, les vert et jaune n'ont pas eu un match facile. Ils ont eu chaud, même quand Yann Moukobo a délivré les siens à la 72e mn. L'Etoile du Congo a ainsi amélioré son compteur à trente-neuf points contre trente-sept pour les Diables noirs. La JST a vu son compteur bloqué à trente-trois points après avoir concédé sa deuxième défaite d'affilée.

Devant les Aiglons, la JST a vécu le même scénario de la 19e journée face aux Diables noirs. La JST a ouvert le score par l'entremise de Christ Kouvouama mais Chandrel Massanga a remis les deux équipes à égalité, dans les minutes qui suivaient, avant que Boukanga Diboua ne donne l'avantage aux Aiglons. Jimmy Bayindula, auteur du troisième et quatrième but, a cru mettre le Cara à l'abri. Mais dans les ultimes minutes, Milandou Mantouari et Mfoumou Kani ont respectivement réduit l'écart, permettant à la JST de sortir de ce match la tête haute.

À Pointe-Noire, par contre, le leader AS Otoho a été tenu en échec 0-0 par La Mancha, la lanterne rouge de la compétition. L'AC Léopards a été battu à Dolisie 0-1 par l'Interclub. L'AS Cheminots a dominé le FC Kondzo 3-1 puis Patronage Sainte-Anne a enchaîné devant V Club Mokanda 2-1.

La 21e journée débute ce 7 mai par la rencontre JST-Interclub. Le mercredi, Tongo FC reçoit l'AS Otoho puis en seconde explication, l'Etoile du Congo va accueillir V Club Mokanda. A Pointe-Noire, l'AS Cheminots affronte Patronage avant La Mancha-Nico-Nicoyé. Le jeudi, le FC Kondzo accueillera AC Léopards puis les Diables noirs seront aux prises au Cara.