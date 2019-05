Congo-Kinshasa: Aminata Maiga présente le rapport et la recommandation de l'OIT pour la progression de la justice sociale

En marge de la célébration du centenaire de l'Organisation internationale du travail, le Conseil économique et social, CES en sigle, a invité la Directrice du bureau internationale du travail à Kinshasa, Madame Aminata Maiga, pour une séance académique de l'Assemblée Consultative du CES, qui s'est déroulée lundi 6 mai 2019, en vue de la complémentarité de mission et d'action qui existe entre l'OIT et les Conseils économiques et sociaux dans le monde.

Il s'agissait au fait, de la promotion de la justice sociale. En outre, ces deux structures similaires avaient, auparavant, signé un nouvel Accord de coopération le 23 octobre dernier, en remplacement de celui signé le 8 mai 2012.

Ainsi, dans ce nouvel Accord, la coopération vise le développement et le renforcement sur des questions d'intérêt commun notamment, la promotion du travail décent, du développement inclusif, de la justice sociale comme moyen de promouvoir la paix et la stabilité sociale. D'entrée de jeu, Madame la Directrice, Aminata Maiga n'a pas tardé à louer cette invitation, qui offre une opportunité unique au bureau international du travail à Kinshasa, afin de mieux faire connaître son mandat. Elle a, par la suite, exprimé sa reconnaissance à la Commission permanente "Education, Formation et Emploi", pour cette initiative. En outre, elle a salué, au passage, les partenaires sociaux, représentants des Organisations d'employeurs et de Travailleurs, membres de ce Conseil.

Dans cette même ligne droite, elle n'a pas manqué de rendre public le rapport de la Commission mondiale de l'OIT sur l'Avenir du travail qui a été mis sur pied. Ledit rapport est intitulé : « Travailler pour bâtir un avenir meilleur », qui propose des recommandations pour la réduction des inégalités et la progression de la justice sociale. Ainsi, ce rapport contient, en tout, dix recommandations regroupées en trois domaines d'actions prioritaires : le premier domaine, est d'accroître l'investissement dans le potentiel humain ; le second est d'accroître l'investissement dans les institutions du travail, ainsi que le troisième est d'accroître l'investissement dans le travail décent et durable. Madame Aminata, dans son allocution, a laissé entendre que l'investissement dans le potentiel humain, c'est une approche du développement humain fondée sur le cycle de vie, centrée sur les politiques qui permettent de s'améliorer tout au long de la vie. «Il s'agit d'une vision plus ambitieuse qui prépare les gens à réaliser pleinement leur potentiel et à tirer parti des possibilités qui s'offrent à eux», a-t-elle expliqué.

Dans cette optique, dans le second domaine, elle ajoute que cela est une condition indispensable pour remédier au climat d'insécurité économique, pour réduire les inégalités et ouvrir la voie à la formalisation. «Nous devons renforcer les institutions qui assurent la dignité du travail», a-t-elle martelé. Dans le troisième domaine ciblé par la commission de l'OIT pour accroître l'investissement dans le travail décent et durable, les possibilités sont infinies de mettre à profit les transformations en cours, par exemple dans l'économie verte, pour atteindre le plein emploi et le travail décent. Mais, cela suppose une refonte des structures d'incitation pour les entreprises et un alignement des modèles économiques sur une voie de développement et une croissance inclusive centrée sur l'humain.