Congo-Kinshasa: Promotion Socioculturelle - Widal Fondation s'engage pour le développement de Tshuapa !

Dimanche 5 avril 2019 restera une date inscrite en lettre d'or dans les annales de l'ASBL "Widal Fondation" qui a procédé à sa sortie officielle à Kinshasa. Il faut noter que cette organisation est une initiative salvatrice du généreux couple Déborah et Guy Loando, respectivement vice-présidente et président de "WIDAL FONDATION". "WIDAL FONDATION", une autre façon de venir à la rescousse des fils et filles de la Tshuapa, en particulier, et de toute la République, en général.

Elle trouve sa raison d'être suite à la précarité de la vie de "Tshuapois" et "Tshuapoises" constatée par Me Guy Loando Mboyo, lors d'une de ses descentes, 28 ans après, à Bokungu et autres territoires de la Tshuapa qui l'a vu naître.

C'est devant les invités de marque, les ressortissants de la Tshuapa et autres anonymes que l'artisan principal de "WIDAL FONDATION" a résolument pris, en martyr, l'engagement de se sacrifier pour le sort de sa province, Tshuapa, longtemps marginalisée et dont la population est considérée comme des "rebuts" de la République. «Car, c'est à tort et à travers qu'on attribue aux "Tshuapoises" et "Tshuapais" de Kinshasa le rôle du second plan. Non! Cela doit s'arrêter. Le Tshuapa ne mérite pas ça !», martèle Me Guy Loando Mboyo doublé de casquette de sénateur par la volonté politique de la population de Tshuapa exprimée lors de dernières sénatoriales.

Parmi les convives de l'évènement, l'on a noté la présence remarquée de Pancrace Boongo, gouverneur de Tshuapa, Gentiny Ngobila, gouverneur élu de la ville province de Kinshasa, Thomas Luhaka, ministre des ITPR, les parlementaires (députés nationaux et sénateurs), les bâtonniers des barreaux de Matete et Gombe, le bourgmestre de la commune de Matete, coach Florent Ibenge et d'autres partenaires de WIDAL FONDATION.

Pour mémoire, WIDAL FONDATION est une organisation non gouvernementale qui a été créée pour apporter lumière et assistance à la communauté et développer la Tshuapa. Elle est une résultante des données réelles, disons des "problèmes" de Tshuapa auxquels les Loando entendent apporter la solution. Pour son initiateur, le sénateur Guy Loando Mboyo, sa mission fondamentale consiste à participer à l'émergence de la dignité humaine de la population de Tshuapa et, par elle, celle de tous les Congolais.

Cette disposition du fils de Feu papa Jean Mboyo Loando et de maman Marie Bopongo est antérieure à son projet politique. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu d'entrer en politique pour servir les siens. Le développement associatif, le renforcement de la cohésion sociale, la réduction de la pauvreté, la promotion de l'excellence... tel est l'idéal poursuivi par le sénateur Guy Loando Mboyo.

Dans une approche synergique, "WIDAL FONDATION" a conclu un partenariat avec INPP, RAWBANK, ORPHIRE, KEMPINSKY FLEUVE CONGO HÔTEL, TRACAF et quelques consortiums des sociétés minières implantées en RDC. C'est dans cette optique que la Fondation chère à Déborah et Guy Loando Mboyo inscrit son action dans la poursuite des valeurs cardinales dans le domaine social, culturel et éducatif. Somme toute, « WIDAL FONDATION » que l'on considère comme un don pour soi, privilégie l'égalité des chances pour assurer une véritable autoprise en charge. Voilà ce qui cadre avec la devise de « WIDAL FONDATION » : "Toujours ensemble pour le bien-être de tous".