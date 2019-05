Congo-Kinshasa: Revoici Ne Muanda Nsemi !

Il n'est nullement un fantôme ou son sosie qui réapparaît au grand public. Il s'agit, bel et bien, de Ne Muanda Nsemi, président du parti politique Bundu dia Mayala, présenté, en chair et en os, par le président du Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral (CNSA), Joseph Olenghankoy Mukundji.

C'était hier, lundi 6 mai 2019, au siège du CNSA, à la Gombe. Donner pour mort depuis son évasion de la prison centrale de Makala, le gourou de Bundu dia Kongo est bel et bien en vie.

En compagnie d'une forte délégation, il entend regagner Kinshasa, siège des institutions pour donner sa pierre à l'édification du grand Congo. Egale à lui-même et pétri des valeurs et sagesses de la tradition kongo, il s'est exprimé en ces termes:" je suis venu pour travailler avec la gauche et la droite pour qu'on puisse construire la paix. Et, à partir de cette paix, construire le pays. Etant universitaire, j'ai honte parce que les autres universitaires dans d'autres pays construisent leurs pays. Nous sommes venus rassembler et concilier les gens. Nous serons en mesure de jouer correctement le rôle qui est le nôtre comme il se doit. Sinon alors, les êtres de l'espace et les ancêtres auxquels j'y crois fermement vont nous considérer comme des incompétents. Le maître Jésus a dit, le royaume de cieux vous sera enlevé et remis à un autre peuple", a-t-il signifié.

Pour sa part, Joseph Olenghankoy n'a pas caché sa totale satisfaction du travail accompli par son institution et qui a permis au président de Bundu dia Mayala de regagner la terre de ses ancêtres. D'après lui, c'est le moment de célébrer ou jubiler la liberté et la dignité de la valeur d'un être humain pour laquelle, des hommes se sont battus. L'homme est venu pour construire la paix. Il n'est pas mort, contrairement à certaines mauvaises langues qui avancent qu'il aurait été tué par le régime Kabila, a stigmatisé le président du CNSA.