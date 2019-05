Cote d'Ivoire: 32è édition du Popo Carnaval de Bonoua - La "haute portée culturelle de l'événement" appréciée

La 39éme édition du Popo Carnaval a refermé ces portes avec le concert de Clôture offert par Brassivoire avec en prestation le Groupe Révolution, Kédjévara DJ et le groupe 5 étoiles.

"Acteur engagé dans le développement des localités, Brassivoire accompagne l'évènement pour la 3ème fois consécutive, et ceci conformément à son engagement... et son engagement à l'attractivité et l'animation des villes et des villages via des projets de haute portée culturelle comme le popo carnaval", notent les responsables de cette brasserie.

Qui estiment que le Popo carnaval est un des "meilleurs vecteurs de lien social, de rencontres, où convivialité et partage règnent en maîtres !'

Placée cette année sous le thème « Valeurs culturelles et traditionnelles pour une cohésion sociétale durable », la 39ème édition du Popo Carnaval de Bonoua sponsorisé par Brassivoire a démarré le lundi 22 avril 2019 et a refermé ces portes le samedi 05 mai 2019.

Plateforme de rencontres, d'échanges et de brassage des peuples, cet événement, placé sous le parrainage du Ministre d'Etat, ministre de la Défense a été marqué des concours gastronomique, l'élection de la plus belle et du plus bel homme, la Journée des Classes d'âge.

Il faut souligner que les prestations artistiques ont été des moments phares qui ont permis aux populations de Bonoua de montrer au monde le riche patrimoine du peuple Abouré.

Les Marabouts, TNT, JC Pluriel, les orchestres 5 étoiles, et Amiral groove ont donné à travers leur prestation un cachet spécial au village du popo qui réunit chaque soir de milliers de convives.

La présentation des gagnants des différents jeux concours notamment, Miss Popo, Miss Ahoulaba, Bagnon, etc... et le défilé carnavalesques avec plus de 30 troupes, sont les principales attractions qui ont meublé la clôture de ce rendez-vous culturel.

