Afrique: 5e forum de la Fondation Tony Elumelu - Plus de 5000 entrepreneurs africains attendus à Abuja les 26 et 27 juillet

Le 5e forum de la Fondation Tony Elumelu (Tef) va se tenir les 26 et 27 juillet à Abuja (Nigeria).

Ce rendez-vous annuel des entrepreneurs africains est une occasion offerte aux jeunes femmes et hommes, issus des 54 pays africains, de se rencontrer, d'apprendre et de créer des réseaux au sein du vaste écosystème entrepreneurial africain et mondial. Il s'agit également d'une opportunité pour les dirigeants politiques et les décideurs de rencontrer une nouvelle génération de dirigeants d'entreprises africains qui sont en train de transformer la trajectoire économique de l'Afrique.

Pour cette 5e édition, selon nos sources, Paul Kagamé, Président du Rwanda et Macky Sall, Président du Sénégal, seront les principaux orateurs du forum. Ils se joindront à M. Tony O. Elumelu, promoteur de Tef et président de Heirs Holdings et de United Bank for Africa (Uba) dans le cadre d'une discussion ouverte.

La séance avec les deux Présidents constitue l'un des temps forts du forum, permettant aux entrepreneurs africains qui seront présents de s'entretenir directement avec des dirigeants politiques au plus haut sommet de l'Etat pour témoigner de l'importance du rôle que les pouvoirs publics peuvent et doivent jouer pour catalyser la croissance et encourager l'ambition des entreprises.

Des experts du secteur entrepreneurial venus d'Afrique et du monde entier s'entretiendront avec les participants au cours de séances de formation spécialisées afin de partager avec eux des idées, approfondir leurs connaissances et perfectionner leurs compétences. Le forum comportera également une séance de plaidoyer, au cours duquel des entrepreneurs sélectionnés feront des présentations sur leurs produits et services devant un jury.