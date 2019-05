Burkina Faso: Pr Mamoudou Dicko - « - Le MPP agonise»

C'est la salle des rencontres du Centre Multi Médias de Dori qui a servi de cadre à la cérémonie d'installation des sections provinciale du Séno et communale de Dori de la Nouvelle Alliance du Faso (NAFA).

Présidée par le Pr Mamoudou Dicko, président national de la NAFA, cette cérémonie a connu une forte mobilisation des militantes, des militants et des sympathisants dudit parti.

C'était le samedi 4 mai 2019 et en présence de partis politiques comme le PDS, l'UPC, le CDP et l'ADF/RDA. Etait également présent, Amadou Ly dit Lamizana, le coordonnateur régional de la NAFA au Sahel.

«Installer la section provinciale du Séno et celle communale de Dori». Tel était l'objectif global de cette cérémonie qualifiée de rentrée politique de la NAFA à Dori.

Et c'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre s'est tenue. En effet, pour joindre l'utile à l'agréable, c'est la Troupe Bilital du Liptako qui a été sollicitée pour égayer les participants.

Et comme à l'accoutumée, Yéro Kampiti, Petit CIA et leur troupe ont servi une sonorité à libérer les pensées et les imaginations.

C'est donc dans une ambiance détendue que Amadou Maïga, celui-là même qui préside désormais aux destinées de la section provinciale de la NAFA dans le Séno, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue et remercier les participants pour leur forte mobilisation.

«La NAFA nous a considérés. Le Général El Hadj Djibrill Yipènè Bassolé nous a considérés en confiant la présidence nationale de la NAFA à notre fils, le Pr Mamoudou Hama Dicko», a reconnu Amadou Maïga.

«On nous a toujours assistés ; il est maintenant temps de nous assumer de par nous-mêmes», a conclu Amadou Maïga dans un tonnerre d'applaudissement, preuve de l'enthousiasme des militantes et militants.

Prenant la parole, Amadou Ly dit Lamizana, le coordonnateur régional de la NAFA au Sahel, dira à ses camarades politiques qu' «il est temps d'agir en confiant les rênes du pouvoir d'Etat à la NAFA pour un véritable développement du Burkina Faso».

Pour Fatimata Guiré, la représentante des femmes tout comme pour Moussa Barry, le représentant des jeunes, la NAFA est un parti d'avenir. «Si nous avons adhéré de plein cœur à la NAFA, c'est parce que nous y croyons fermement et fortement», ont-ils résumé dans leurs propos.

Le moment tant attendu, à savoir l'installation des structures, a été religieusement suivi par l'assistance. «Restons toujours unis et déterminés», a conseillé Amadou Ly dit Lamizana, le coordonnateur régional de la NAFA dans le Sahel.

Dirigée par Amadou Maïga, la section provinciale du Séno de la NAFA s'est effectivement engagée à l'union, pour plus de victoires au profit de la NAFA et au bénéfice du Burkina Faso tout entier. Après l'installation de la section provinciale, suivra celle de la section communale de Dori.

Des conseils et des encouragements ont également été adressés cette fois-ci par Amadou Maïga, le président de la section provinciale, à Amadou Hanafi Dicko, le président de la section communale et à tous ses collaborateurs.

C'est donc avec sérénité et beaucoup d'attention que les sections installées et les participants ont écouté le Président national de la NAFA. S'exprimant devant un auditoire acquis, le Pr Mamoudou Dicko reviendra sur le laborieux mais élogieux parcours de la NAFA.

«Après seulement 6 mois de vie et malgré l'exclusion politique par loi Shériff, la NAFA compte aujourd'hui 5 maires ; 13 conseillers régionaux et 2 députés», a entamé le Pr Mamoudou Dicko. «Nous avons toujours été combattus, mais nous sommes restés toujours gagnants» a-t-il ajouté, très applaudi.

Abordant l'offre de dialogue politique faite par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré à la classe politique burkinabè, le Pr Dicko dira qu'il y a des préalables, notamment la sécurité.

«C'est quand on se sent en sécurité qu'un dialogue peut être opérant», a précisé le Pr Dicko. Evoquant le cas du Général Bassolé, le Pr Mamoudou Dicko révèlera : «Le Général Bassolé est en Tunisie pour des soins. Il va de mieux en mieux et bientôt, il va regagner son Faso natal».

Pour ce qui concerne la situation actuelle du pays, le Pr Mamoudou Dicko dira que «le MPP a véritablement montré ses limites ; le MPP agonise et la NAFA constitue une alternative sûre». Revenant à la région du Sahel, le Pr Mamoudou Dicko dira que les défis majeurs du Sahélien, ce sont l'accès à l'eau potable et la sécurité alimentaire sans oublier le défi imposé par le contexte, à savoir la sécurité elle-même.

«Le Sahel est la région la plus riche du Burkina Faso», foi du Pr Dicko qui invite toutes les filles et tous les fils de cette région à l'union sacrée pour vaincre l'ennemi commun qui est le sous-développement.

Cet appel à l'union sacrée semble avoir été entendu par les représentants des partis politiques présents à la cérémonie.

En effet, de Hamidou Diallo du PDS à Boureima Dicko de l'ADF/RDA en passant par Bounty Diongolo de l'UPC et Boureima Diallo du CDP, tous ont appelé justement à faire autrement la politique et à privilégier l'intérêt général.

Toutefois, et le Pr Mamoudou Dicko en est convaincu, «tous ces partis seront bientôt balayés car et ce, après avoir été injustement recalée par la loi Shériff, la NAFA est de retour et constitue une alternative sûre».