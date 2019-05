Cote d'Ivoire: Grand ménage - N'Douci fait peau neuve

L'opération nationale de salubrité publique dite "Grand ménage", organisée le premier samedi de chaque mois par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité (Minass), était le week-end dernier à sa 27e édition.

L'activité officielle de ce mois de mai a eu lieu à N'Douci, à une centaine de kilomètres d'Abidjan, en présence de la ministre Anne Désirée Ouloto.

L'initiative, qui avait pour thème, « N'Douci propre et saine : j'adore et j'adhère, ma vie en dépend », a fortement mobilisé les populations locales qui, munies de balais, pelles, machettes, râteaux, sacs poubelles, ont nettoyé les artères principales de la ville et curé les caniveaux.

Le maire de N'Douci, Marcellin Golé Obomou, et Anne Ouloto ont profité de l'événement pour aller à la rencontre des populations et les sensibiliser à la propreté de leur environnement. Au quartier Soleil, derrière le marché, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a constaté les conditions de vie insalubres des habitants.

Dans un langage franc et sans faux-fuyant, Anne Ouloto a exhorté les populations à maintenir leur cadre de vie et de travail propre et sain.

A la place du carrefour central, cadre de la cérémonie solennelle, la représentante du gouvernement a, après avoir installé les comités sous-préfectoral et communal de salubrité et d'hygiène, engagé les habitants de N'Douci à changer de comportement et à adopter les bonnes pratiques d'hygiène.

« C'est la première fois que j'installe en même temps deux comités dans une ville. Vous avez décidé d'être une référence en matière de propreté, vous avez mon soutien », a dit Anne Ouloto.

Elle a offert, dans la foulée, un important de lot de matériel de ramassage d'ordures, dont deux tricycles, des brouettes, des balais et des râteaux.

Le maire Marcellin Obomou s'est réjoui de la venue d'Anne Ouloto à N'Douci. Une présence qui, selon lui, démontre l'intérêt que porte la ministre à la propreté de sa ville et, au-delà, de tous les centres urbains de Côte d'Ivoire.

Il a, tout en se félicitant du don de sa visiteuse de marque, émis le vœu de disposer d'un camion de ramassage d'ordures et d'une décharge.