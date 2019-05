Congo-Kinshasa: Hôtel de ville Kinshasa - Les comptes dans le rouge

L'argentier de la ville, Guy Matondo, mis à la disposition du parquet général près la Cour de cassation

L'épée de Damoclès est suspendue sur Guy Matondo Kingolo, le dernier ministre provincial des Finances de la ville de Kinshasa sous André Kimbuta. Et pour cause : les comptes qu'il a gérés sont au rouge. Acculé par l'assemblée provinciale de Kinshasa, Guy Matondo n'a pas pu convaincre, dans ses réponses aux élus de la ville.

Au-delà de l'interpellé, c'est la gestion de 12 ans de règne d'André Kimbuta qui est passée au peigne fin. Le nouvel organe délibérant de la capitale est déterminé à crever l'abcès. Rien ne pourrait l'arrêter, a promis son président, Godefroid Mpoyi.

Interpellé par l'assemblée provinciale de Kinshasa, l'argentier d'André Kimbuta, Guy Matondo Kingolo, n'est pas parvenu à faire fléchir les députés provinciaux de la capitale. Appelé à répondre lundi aux nombreuses préoccupations des élus provinciaux sur la gestion des comptes de la ville de Kinshasa, particulièrement les 18 millions USD d'endettement de la ville auprès de différentes banques de la place, Guy Matondo est paru plutôt évasif, balbutiant des mots pour cacher la grande magouille qui avait élu domicile à l'Hôtel de ville pendant les 12 ans de règne d'André Kimbuta Yango.

Au regard de graves dysfonctionnements relevés par les députés provinciaux dans la gestion de la ville de Kinshasa, l'assemblée provinciales a décidé de passer à la vitesse supérieure. Selon l'auteur de l'interpellation, le député provincial Tenge Te Litho, une motion de défiance est déjà en gestation contre Guy Matondo. Qui pis est, l'organe délibérant de Kinshasa a décidé de mettre Guy Matondo à la disposition du parquet près la Cour de cassation.

A l'Hôtel de ville de Kinshasa, les comptes sont au rouge. Devant l'assemblée provinciale, Guy Matondo a été dans l'incapacité de justifier l'affectation de 18 millions USD de dettes contractés par le gouvernement provincial de Kinshasa auprès de différents banques de la place. Les dégâts sont encore énormes au niveau de la régie provinciale, DGRK, où la gestion des fonds collectés par la ville est entourée d'un flou indescriptible.

Pour toutes ces raisons, l'assemblée provinciale de Kinshasa veut voir un peu plus clair dans ce dossier. Son président, Godefroid Mpoyi, ne cache pas sa détermination. Il l'a déjà prouvé en acculant l'ancien président de l'assemblée provinciale, Roger Nsingi, gardé aujourd'hui au frais à la Prison centrale de Makala. Un vent de changement souffle sur la ville de Kinshasa. Et les élus de la ville ont promis de tout mettre en œuvre pour que la ville de Kinshasa rentre dans ses droits en récupérant tous les fonds soustraits frauduleusement des comptes de la capitale.

A tout prendre, c'est André Kimbuta, l'ancien gouverneur de Kinshasa qui a trôné pendant 12 ans sans discontinuer à l'Hôtel de ville, qui est le plus visé par la machine qui se met en place à l'assemblée provinciale. Si Kimbuta n'est pas directement associé à l'interpellation de Guy Matondo, il ne faut pas oublier que ce dernier a agi sous les ordres du chef de l'exécutif provincial durant tout son mandat de ministre provincial des Finances. On voit mal comment André Kimbuta pourrait s'échapper à l'action engagée par l'assemblée provinciale de la ville de Kinshasa.

Au terme de la réplique peu convaincante du ministre provincial des Finances de la ville, l'assemblée provinciale a, séance tenante, diligenté une commission ad hoc pour enquêter sur les comptes pendant les années Kimbuta.

Kimbuta dans le viseur

Elu à la fois député national à Kinshasa et sénateur dans la province du Kwango, André Kimbuta est jusque-là couvert par l'immunité que lui confère son statut de parlementaire. Mais, en renvoyant en même temps son argentier devant la Cour de cassation, l'assemblée provinciale a d'ores et déjà annoncé les couleurs. Son président Godefroid Mpoyi ne s'en cache pas. Il est déterminé à aller jusqu'au bout pour que la ville de Kinshasa récupère tous les biens et toutes les sommes importantes soustraites de ses comptes.

Néanmoins, pour l'instant, c'est son ministre des Finances qui se trouve sur des charbons ardents. Non seulement Guy Matondo a été dans l'incapacité de justifier les 18 millions Usd de dettes de la ville auprès des banques de la place, il n'a pas non plus donné toute la lumière sur la gestion paternaliste de la régie de la ville pendant les années Kimbuta.

C'est finalement devant le parquet général près la Cour de cassation que Guy Matondo devra se justifier. Celui-ci est devant un dilemme : protéger son mentor, André Kimbuta ou porter à lui seul le fardeau de toute la gestion calamiteuse de la ville.