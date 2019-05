Soudan: L'arrestation de 21 personnalités du PCN au Sud Darfour

Nyala — Le gouverneur en charge de l'état fédéré du Sud-Darfour le Maj-Gén Hashim Khalid a affirmé que l'arrestation des figures du Parti de Congres National dans l'état fédéré continue et il atteignit plus de (21) personnes y compris des femmes et d'autres personnes été arrêtées peu avant de quitter, indiquant la poursuite de la coopération entre lui et les forces de la Déclaration de liberté et de changement (FDLC) au profit du peuple de l'État qui enduraient la patience vis-à-vis de l'injustice et la corruption de l'ancien régime pour 30 ans.

Le Maj-Gén Hashim Khalid a affirmé lors de sa réunion avec la délégation de FDLC la nécessité de la coopération de tous. D'autre part le porte-parole des FDLC à l'état fédéré du Darfour-Sud M. Gasmasid Tayeb Adam a salué la position favorable du gouverneur de Sud-Darfour avec les exigences de la révolution soudanaise, en plus de sa position neutre, tout en soulignant le mot d'ordre "une armée et un peuple intact."