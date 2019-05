Togo: Amévor de la Thaïlande en Indonésie

Perdu de vue depuis un moment, le longiligne défenseur togolais, Mawouna Amévor refait surface.

Arrivé en Thaïlande, il y a 6 mois et précisément au FC Chonburi, l'Epervier, a déjà mis la voile. Et cette fois ci, direction l'Indonésie et sa première division.

L'ancien joueur de Noots County en Angleterre a signé un nouveau contrat en faveur de Persela, un club de la division d'élite du pays.

Commentant ce nouveau challenge qui se dresse devant lui dont la carrière n'a pas pris les allures escomptées, Mawouna lui-même indique qu'il s'agit d' « un nouveau chapitre. Nouveau club.

Nouvelle culture. Nouveau pays. Je suis heureux d'avoir pu signer dans ce club. Agréable de pouvoir en faire l'expérience. Merci pour tous les messages des supporters, transformons-le en quelque chose de beau ».

Pour rappel, Mawouna Amévor (27 ans), 9 sélections avec les Eperviers du Togo, a évolué entre autres à Dordrecht (club néerlandais), Notts County (Angleterre), Go Ahead Eagles (club néerlandais) et au CR Al Hoceima (Maroc) avant de rallier l'Asie par le FC Chonburi de Thaïlande et aujourd'hui Persela de l'Indonésie.

Bon vent à lui !