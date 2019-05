Sénégal: Vers le prolongement du partenariat entre FC Metz et Génération foot

Dakar — Le partenariat liant le FC Metz (élite française) à Génération foot (Ligue 1 sénégalaise) va être prochainement prolongé, annonce le site du quotidien sportif français L'Equipe.

" Signé en 2003 et plusieurs fois reconduit, le partenariat unissant Génération Foot, qui vient d'être sacré champion du Sénégal, au champion de Ligue 2, Metz, va être une nouvelle fois prolongé, alors que le contrat actuel court jusqu'en juin 2020', renseigne lequipe.fr.

Bernard Serin, président du FC Metz, rencontrera prochainement son homologue de Génération Foot, Mady Touré, fondateur en 2000 de l'académie située à Dakar.

Le FC Metz apporte une aide financière au club sénégalais pour lui permettre de fonctionner au quotidien, et verse, à chaque fois qu'un joueur est transféré par Metz, un pourcentage à GF.

Génération Foot, fondée en 2000, dispose de ses propres locaux (terrains de compétition et d'entraînement, salle de musculation, bureaux et logements pour les techniciens et les pensionnaires) à Déni Birame Ndao, dans le département de Rufisque.

L'académie a inauguré en mars dernier son propre lycée, une manière de permettre à ses pensionnaires d'allier sport et études.

En plus d'avoir fait découvrir et de mettre sur le marché des internationaux, à l'image de Sadio Mané et Ismaila Sarr, Génération Foot a gagné une coupe du Sénégal en 2015 et deux titres de champion (2017 et 2019).