Algérie: OGC Nice - Augmentation de salaire en vue pour Youcef Atal

Sous le feu des projecteurs cette saison et surtout très en vue ces dernières semaines avec l'OGC Nice, Youcef Atal est dans le viseur de plusieurs grands clubs d'Europe. Naturellement, le latéral droit algérien a changé de statut et les dirigeants niçois en sont conscients. Et pour convaincre la pépite algérienne de rester au club, ils savent ce qu'il y a à faire.

Pour cela, ils envisageraient augmenter le salaire du joueur, sous contrat jusqu'en juin 2023. D'après L'Equipe, Atal, qui gagne un salaire d'environ 30 000 euros mensuel, est loin de figurer parmi les plus gros salaires de l'effectif.

« Accaparée par les dossiers des prolongations de contrat de Walter Benitez et de Malang Sarr, auxquels il ne reste plus qu'un an à Nice (2020), la direction du Gym devrait ensuite se pencher sur son cas, afin d'ajuster son traitement à son nouveau statut», explique le média sportif français.