Cote d'Ivoire: Diabète/Distribution gratuite d'insuline - L'État et ses partenaires réfléchissent à la pérennisation du projet

De hauts responsables du Groupe fournisseur du médicament ont visité les sites de distribution gratuite.

C'est en compagnie du Pr. Joseph Aka, Directeur de Cabinet, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique que Mads Bo Larsen, vice-président de Novo Nordisk Pharma Gulf Fz-Llc, a effectué le 2 mai une visite de travail sur les sites de distribution gratuite d'insuline dans le cadre de la prise en charge des diabétiques.

Il s'agit de la clinique du diabète du Chu de Treichville qui pilote le projet Changing Diabetes in children Côte d'Ivoire (Cdic-Civ et du site de prise en charge du diabète de l'enfant et de l'adolescent du service de pédiatrie du Chu de Yopougon.

L'objectif étant de s'enquérir des réalités et des avancées du projet depuis sa mise en place en Côte d'Ivoire en avril 2017 et de réfléchir ensemble aux modalités de pérennisation du projet qui cible les enfants de 0 à 18 ans.

Après la visite du centre et des équipements médicaux dont dispose la clinique du diabète dont il a la charge, le Dr Amos Ankotché, dressant le bilan des activités, a indiqué que « le projet a implanté à ce jour, 20 sites de distribution gratuite d'insuline sur l'ensemble du territoire et a déjà enrôlé 250 enfants qui bénéficient gratuitement de l'insuline en Côte d'Ivoire ».

Devant ces avancées, Mads Bo Larsen l'a félicité et encouragé pour le travail abattu. « Nous avons vu que Dr Ankotché abat un excellent boulot que nous apprécions et cela doit se poursuivre, afin d'atteindre les objectifs fixés », a-t-il déclaré, avant d'exprimer son vœu de voir encore plus d'enfants vivant avec le diabète être enrôlés dans ce projet.

Ces encouragements ont également été formulés à l'endroit du Prof Laurence Adonis-Koffi qui dirige le site de prise en charge du diabète de l'enfant et de l'adolescent du service de Pédiatrie du Chu de Yopougon.

Pour cette visite, Mads Bo Larsen était accompagné par Vinay Ransiwal et Abigail Wambui Chacava, respectivement Dg et chargé des relations publiques du Groupe en Afrique Centrale.