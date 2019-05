Cote d'Ivoire: Recherche d'emplois - Les métiers qui recrutent en Côte d'Ivoire

Avec un taux de chômage en constante régression ces dernières années, la Côte d'Ivoire se remet peu à peu de la crise qui l'a secoué, de 2010 à 2011 et se place en bonne position d'ici 2020.

Passé de 9% en 2012 à 2% en 2018 (le chômage en Côte d'Ivoire), selon Mamadou Touré, ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, le secteur du travail ne reste pas en marge de cette croissance.

En effet, depuis la fin de la crise ivoirienne, la Côte d'Ivoire, particulièrement Abidjan est un grand chantier dans lequel les entreprises investissent. Ce développement de la Téléprospection l'emporte sur l'urbanisme et la banque.

Vous cherchez un emploi ? Vous cherchez un métier où le recrutement est fréquent ? Voici un article qui vous orientera sur 3 métiers qui recrutent en Côte d'Ivoire.

La Téléprospection

Le métier de la prospection téléphonique qui consiste à mener des actions de marketing téléphonique destinées à dénicher de nouveaux clients, commence à prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire.

Et qui parle du métier de la Téléprospection, parle aussi de JobPhoning.com. En effet, la plateforme JobPhoning.com est une solution reconnue et sécurisée pour travailler dans la téléprospection.

Alors s'orienter vers ce secteur qui recrute incessamment sera la décision à prendre pour un choix de carrière.

L'urbanisme

Avec plusieurs débouchées à lui seul, l'urbanisme offre un large choix de métier à tous ses pratiquants. Passant de l'architecture au dessinateur-projeteur en bâtiment, du chef de chantier au maçon, le secteur de l'urbanisme est en constante recherche de main-d'œuvres.

La banque

Avec à son actif le paysage bancaire le plus prolifique d'Afrique de l'ouest et du centre, la Côte d'Ivoire qui accueille plus de 26 banques et institutions financières, et qui dispose de 626 agences d'établissements bancaires et financiers (dont 55% se situent à Abidjan, la capitale économique) et 899 distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques de banques (DAB/GAB) , offre un de réelles opportunités aux ivoiriens qui veulent travailler ou s'orienter dans le secteur de la banque.