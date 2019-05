Afrique: Le Sénégal et la Côte d'Ivoire représenteront l'Afrique unie" au Festival de Cannes (ministre)

Dakar — Le Sénégal et la Côte d'Ivoire iront ensemble "comme une Afrique unie" à la 72e édition du festival de Cannes avec le film "Atlantique" de la Sénégalaise Mati Diop cofinancé par les deux pays, a annoncé, lundi, le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop.

Le long métrage "Atlantique" de la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop fait partie des films retenus pour la compétition officielle de l'édition 2019 du Festival de Cannes (14-25 mai).

" Il est heureux de savoir aujourd'hui que grâce au bon travail des acteurs du cinéma, ce film +Atlantique+ de Mati Diop soit sélectionné pour Cannes et c'est l'occasion d'inviter solennellement mon collègue ivoirien pour qu'ensemble, comme une Afrique unie, qu'on puisse faire la montée des marches à Cannes", a dit le ministre.

Les ministres ivoirien de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandaman et sénégalais de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop étaient en visite à la maison de production "Cinékap" de Oumar Sall, coproducteur du film de Mati Diop.

Le ministre Abdoulaye Diop a remercié la Côte d'Ivoire et son ministre "pour tout l'appui apporté au cinéma sénégalais". "Apporter son appui au cinéma sénégalais, c'est apporter son appui au dynamisme du cinéma africain", a t-il dit.

La Côte-d'Ivoire à travers son Fonds de soutien à l'industrie cinématographique (FONSIC) a participé au financement du film "Atlantique" de Mati Diop au même titre que le Sénégal avec le Fonds de promotion à l'industrie cinématographique et audiovisuel (FOPICA).

Selon le producteur Oumar Sall, le groupe Afrique a contribué à hauteur de 20 % du budget du film pour un total 2,170 millions Euros (environ 1 milliard 400 millions de francs CFA).

"Nous allons ensemble sous une même bannière pour représenter nos deux pays, l'affichage pour nos deux pays.

Les dividendes numériques seront pour eux et pour l'Afrique", a fait savoir Oumar Sall producteur des films "Tey" et "Félicité" de Alain Gomis, Etalon d'or de Yennenga.

"Nous avons accepté modestement et de façon symbolique de soutenir Oumar Sall pour ce film. C'est le symbole et la volonté de travailler ensemble et d'agir de concert pour porter la voix de l'Afrique. 27 ans après Dibril Diop Mambety, il est sur la haute marche de Cannes", s'est réjoui le ministre ivoirien.

Maurice Bandaman a formulé des vœux de succès pour le film "Atlantique" de Mati Diop qui espère-t-il "représentera dignement l'Afrique".

Le long métrage fiction de la réalisatrice sénégalaise de 37 ans, fait partie des 19 films qui seront en compétition pour la Palme d'Or de ce festival organisé chaque année à Cannes en France.

Le film "Atlantique" est produit par "Les Films du bal", une société française, "Cinékap", une maison de production sénégalaise avec un financement du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuel du Sénégal (FOPICA) et du Fonds de soutien à l'industrie cinématographique (FONSIC) de la Côte-d'Ivoire, de TV5 et d'autres partenaires.