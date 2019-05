Cote d'Ivoire: Gbêkê - Pour avoir appelé à la réconciliation entre Ouattara et Bédié, un chef de canton menacé de destitution

Nanan N'goran Koffi 2, chef du canton Faaoué-Gossan, est menacé de destitution depuis qu'il a lancé l'appel à la réconciliation entre le Président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié . Une tentative de destitution à laquelle entendent s'opposer les chefs des 11 tribus de ce canton qui l'ont fait savoir lors d'une rencontre vendredi 3 mai .

« Depuis que Nanan N'goran Koffi 2 œuvre pour le rapprochement entre les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, certains cadres de Bouaké tapis dans l'ombre œuvrent pour l'évincer de son trône. Ces cadres obscures et lugubres ne veulent pas d'une réconciliation en Côte d'Ivoire.

Mais ce coup d'État coutumier a été étouffé dans l'oeuf », a dit Koffi Elvis, chef de village. Après cette rencontre, le dimanche 5 mais 2019, l'ensemble des chefs de village, représentant de jeunesse et femmes de la tribu du canton Faafoue-Gossan se sont retrouvés pour dénoncer le projet de destitution.

"Le vendredi 26 avril 2019, Nanan Tanou N'goh Samienthy 2, chef de village de Nimbo ainsi que d'autres chefs réunis au sein d'un collectif de chefs de tribus composé des Akpatoufoue, Asseze, Boungue, Goua Nzrou, Kolouman et Gossan ont produit une déclaration.

Ils appellent à la destitution de notre chef de canton des Faafoué-Gossan Nanan N'goran Koffi 2, par ailleurs président régional de la Chambre national des rois et chefs traditionnels de Gbèkè.

C'est une honte car Nanan Tanou N'goh Samienthy 2, chef de village de Nimbo ne fait pas partie de notre tribu. Pourquoi un tel projet de destitution de notre chef?

Pourquoi œuvrent ces personnes dont l'action est de saper les efforts de paix et de cohésion retrouvées en pays baoulé.

Ce n'est rien d'autre que de la jalousie qui est affichée à travers cette vaine tentative de destitution au mépris de nos us et coutumes", s'est insurgé Koffi Alphonse, chef du village de Kouassiblékro et porte-parole des chefs de la tribu Gossan.

Pour lui, il a été intronisé depuis le 16 octobre 2000 et exerce la fonction de chef de tribu Gossan en conformité avec les us et coutumes.

"Il a été intronisé selon les règles et rites traditionnels baoulé en accord et avec la bénédiction de ses pairs au nombres desquels la royauté baoulé de Feu Nanan Kouakou Anougblé III, Roi des baoulé ainsi que tous les chefs issus des 4 autres cantons de Bouaké. Chez nous, le chef de tribu une fois désigné et intronisé est irrévocable", a-t-il expliqué.

Ils ont lancé un appel aux autorités compétentes et à la chambre des rois et chefs traditionnels pour s'auto-saisir de ce dossier afin de faire respecter les Us et coutumes à Bouaké.

Le 18 mai 2019, un conclave est prévu avec tous les chefs de tribu du peuple baoulé pour soutenir Nanan N'goran Koffi2.