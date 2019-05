Congo-Brazzaville: Changement climatique - Les pratiques innovantes pour lutter contre le fléau

Pour relever le défi lié à la gestion de la croissance urbaine et du risque des catastrophes, il est nécessaire pour le Congo de disposer des données géographiques détaillées et mises à jour.

Le projet « Villes ouvertes », en cours de mise en œuvre depuis le mois d'octobre dernier, à Brazzaville et Pointe-Noire, s'inscrit dans cette vision. Il a fait l'objet, le 6 mai à Brazzaville, d'un atelier de restitution présidé par le coordonnateur du projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap), Batounguidio, au nom du ministre de l'Aménagement du territoire et des Grands travaux, pour communiquer sur le travail qui est en train d'être mené dans la ville océane.

Les travaux ont été exécutés par un consultant, Immergis. Ce dernier a accompagné les communautés à réaliser la cartographie communautaire sur les grands enjeux environnementaux préalablement identifiés dans les quartiers de Mboukou et Tchiniambi1.

Cet accompagnement a également porté sur les activités de formation via des ateliers théorique et pratique, l'utilisation des outils de collecte de données, la production des cartes de référence et les stratégies de sensibilisation communautaire nécessaires à la gestion des risques et des catastrophes en milieu urbain.

Le projet « Villes ouvertes » vient en appui au projet Durquap, chargé d'assurer la coordination. Leurs activités se déroulent dans les mêmes zones d'intervention.

« Les données qui seront collectées par les habitants, dans le cadre de l'initiative "Villes ouvertes", vont être utilisées pour alimenter les plans de restructuration des quartiers qui seront financés dans le cadre du Durquap », a indiqué la responsable de ce projet au niveau de la Banque mondiale (BM), Dina Ranarifidy.

D'après cette dernière, le Durquap est important parce qu'il permet à la BM d'accompagner le Congo à combattre l'extrême pauvreté mais aussi à outiller les municipalités avec des plans locaux de développement et des plans directeurs d'urbanisme de sorte à aider à la prise de décisions.

Le projet « Villes ouvertes » en Afrique est une initiative du Programme mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement. Il est cofinancé par le Groupe de la BM et par le Programme Afrique Caraïbes et Pacifique. Il vise à promouvoir les pratiques et les produits les plus innovants et durables sur les technologies à source ouverte pour la résilience afin de mettre en place des systèmes d'alerte participatifs et d'analyse des risques ainsi que des enjeux environnementaux dans les villes.

Ce concept découle du défi de promouvoir la résilience des villes face aux catastrophes naturelles et aux effets du changement climatique qui ne cessent de s'aggraver.