Afrique: 5e édition du forum entrepreneurial - Les présidents rwandais et sénégalais s'adresseront aux jeunes africains

Le plus grand rassemblement annuel d'entrepreneurs africains se tiendra, les 26 et 27 juillet, à Abuja, au Nigeria. Les chefs d'État Paul Kagamé et Macky Sall seront face à cinq mille jeunes entrepreneurs du continent, dont une quinzaine de Congolais.

Le forum de la Fondation Tony Élumelu (TEF 2019) offre une occasion aux jeunes femmes et hommes, issus des cinquante-quatre pays africains, de se rencontrer, d'apprendre et de créer des réseaux au sein du vaste écosystème entrepreneurial continental. L'événement de cette année marque l'aboutissement du programme TEF qui a encadré, formé et financé plus de trois mille jeunes entrepreneurs africains.

Pour la première fois, le rassemblement va se tenir dans la capitale fédérale du Nigeria, Abuja, et réunira les principaux dirigeants d'entreprises, agences de développement, y compris les anciens bénéficiaires du programme d'entrepreneuriat de la fondation.

Il s'agit également d'une occasion « cruciale » pour les leaders politiques de rencontrer une nouvelle génération de dirigeants d'entreprises africains, souligne un communiqué de la fondation.

« Son excellence Paul Kagamé, président du Rwanda, et son excellence Macky Sall, président du Sénégal, seront les principaux orateurs du forum, qui se joindront à Tony Elumelu, promoteur de TEF et président de Heirs Holdings et de United bank for Africa (UBA) , dans le cadre d'une discussion ouverte et intime », précise la source.

L'intervention des deux présidents constituera, sans nul doute, l'un des temps forts du forum ; une opportunité pour ces futurs entrepreneurs de s'entretenir directement avec ces dirigeants politiques. L'ordre du jour couvre des cours de grands maîtres et des panels avec des conférenciers ainsi que des experts du monde d'entreprise venus d'Afrique et du monde entier, qui vont partager leurs idées.

Le forum comportera également une séance de plaidoyer, au cours de laquelle des entrepreneurs sélectionnés feront des présentations passionnantes sur leurs produits et services devant un jury constitué.

Depuis 2015, la TEF a consacré cent millions de dollars à l'autonomisation de dix mille entrepreneurs du continent sur dix ans. L'organisation a pu accompagner, à travers son réseau de banque UBA, plus de sept mille cinq cents start-up et petites entreprises sur la gestion d'entreprise.

Notons que les précédentes éditions du forum ont été honorées par la présence des leaders africains, notamment les présidents du Ghana, Nana Akufo-Addo; du Kenya, Uhuru Kenyatta; ainsi que l'ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo.