Algérie: Alger centre - Ouverture de 34 restaurants par les Scouts musulmans durant Ramadhan

Alger — Le Commissariat des Scouts musulmans algériens (SMA) de la wilaya d'Alger supervise, durant le mois de Ramadhan, 34 restaurants de rupture du jeûne, offrant plus de 5.000 repas par jour, a indiqué lundi Rachid Boudina, commissaire des SMA de la wilaya.

34 restaurants de rupture du jeûne, dont 18 relevant de la wilaya, ont été ouverts à Alger à l'occasion du mois sacré de Ramadhan, supervisés par près de 700 membres de scouts et des bénévoles, sous la supervision de la wilaya d'Alger, des SMA, et des bienfaiteurs, a précisé M. Boudina dans une déclaration à l'APS.

Il a fait savoir que le nombre de repas dépassera 5.000 repas/jour, qui s'ajoutent aux 700 repas chauds distribués aux familles, tandis que le nombre des couffins de ramadhan distribués s'élève à plus 1.000 couffins des 2.500 qui devront êtres distribués au niveau des communes démunies, ajoutant que cette action de solidarité est menée en collaboration avec la wilaya d'Alger, certaines entreprises économique et des bienfaiteurs.

En collaboration avec les services de la Gendarmerie Nationale, des points d'El Iftar collectif seront également ouverts pour les usagers de la route, au niveau des barrages de Bouchaoui à Cheraga, Baba Ali et Zmirli vers Beraki et au niveau de certaines stations de voyageurs, a souligné le même responsable.

A l'occasion du mois sacré, des concours de récitation du Saint Coran et du Hadith seront organisés au niveau de la Grande Mosquée d'Alger avec la participation de 400 candidats (garçons et filles), en coordination avec la Direction des affaires religieuses de la wilaya d'Alger.

Outre une opération de circoncision au profit de 200 enfants âgés entre 2 et 6 ans en coordination avec les services sanitaires de la wilaya d'Alger, les troupes des scouts musulmans algériens (SMA), participeront, également, à la distribution de 250 lots de vêtements pour enfants orphelins à l'occasion de l'Aid el Fitr.

Par ailleurs, M. Boudina a fait savoir que les troupes des SMA, dont le nombre s'élève à plus de 90 groupes, effectueront des visites au niveau des centres pour personnes âgés, notamment à Bab Ezzouar et Sidi Moussa, et d'autres visites à l'occasion de l'Aid el Fitr au niveau des services pédiatrie relevant des hôpitaux de Mustapha Pacha, Nafissa Hamoud (ex Parnet), Ain Taya, Rouiba et Birtraria, ajoutant qu'une campagne de nettoyage de mosquées de la wilaya d'Alger sera lancée lors des dix derniers jours de Ramadhan.

Il a souligné, en outre, que le congrès de wilaya des SMA sera organisé le 25 mai à Alger, et ce pour l'élection de deux délègues en prélude de la tenue du congrès national et l'évaluation de la période de 4 années de travail.

Les services de la wilaya d'Alger avaient annoncé que plus de 80.000 familles résidant à Alger ont bénéficié, cette année, de l'opération de solidarité consacrée au mois sacré de Ramadhan, et ce à travers la distribution de chèques d'un montant estimé à 6.000 Da, ajoutant que l'opération a été financée par le budget de la wilaya d'Alger à travers l'allocation d'un montant global de plus de 158 millions Da destiné à 31 communes aux revenus limités.

La Fondation de wilaya pour la solidarité sociale a bénéficié d'une aide de 8 millions Da, destinée à la prise en charge des locaux de restauration dirigés par les troupes des SMA, ont-ils indiqué.