Algérie: Championnats méditerranéens (jeunes) - 33 médailles dont 17 en or pour l'Algérie

Alger — Les sélections algériennes des luttes associées ont décroché 33 médailles (17 or, 10 argent et 6 bronze), à l'issue de la troisième et dernière journée des Championnats méditerranéens cadets et U-23 (garçons et filles), organisés du 2 au 5 mai à Tunis.

Avec un total de 17 médailles d'or, les sélections algériennes cadets et U-23 ont décroché la 2e place par équipes derrière la Tunisie, pays organisateur, en lutte libre, gréco-romaine et féminine. "Nous sommes très satisfaits du travail accompli par les lutteurs qui ont répondu présent lors de cette compétition, marquée par une concurrence très rude de la part des Tunisiens et Grecs. Nous avons très bien préparé ce rendez-vous méditerranéen grâce aux efforts consentis par la fédération qui a donné tous les moyens nécessaires pour une meilleure prise en charge des athlètes", a déclaré à l'APS le Directeur technique national (DTN), Idriss Haoues.

"Je pense que l'instance fédérale et à sa tête le président Rabah Chebbah a donné tous les moyens humais et matériels pour offrir à nos lutteurs la meilleure préparation possible à travers l'organisation de stages au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales à Souïdania (Alger), mais également en Roumanie, Bulgarie et Hongrie", a-t-il conclu.

L'Algérie a pris part à la 4e édition des Championnats méditerranéens avec une sélection composée de 41 athlètes : 18 juniors (14 garçons et 4 filles) et 23 cadets (15 garçons et 8 filles).