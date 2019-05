Algérie: 5 narcotrafiquants arrêtés à Béchar et Aïn Témouchent

Alger — Cinq narcotrafiquants ont été arrêtés par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) dimanche à Béchar et Aïn Témouchent, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire en coordination avec les services de la Sureté nationale, a intercepté, le 05 mai 2019 à Béchar (3ème Région militaire), quatre (4) narcotrafiquants et saisi 82,7 kilogrammes de kif traité et deux (2) véhicules touristiques, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a arrêté, à Aïn Témouchent (2e RM), un narcotrafiquant en possession d'un kilogramme de la même substance", précise le communiqué.

Dans le même cadre, des détachements de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), cinq (5) orpailleurs et saisi vingt-neuf (29) groupes électrogènes, dix-sept (17) marteaux piqueurs, trois (3) sacs de mélange de pierres et d'or brut, ainsi que des outils de détonation, alors que quatorze (14) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset", note la même source.

Par ailleurs, "suite à un appel de détresse, une unité des Garde-côtes a porté secours à seize (16) émigrants clandestins à bord d'une embarcation pneumatique en naufrage, et ce, lors d'une opération de recherche et de sauvetage à un (1) mile marin au nord de Cap Carbon à Oran (2e RM), tandis qu'une tentative d'émigration clandestine de quatorze (14) autres personnes, à bord d'une embarcation de construction artisanale a été déjouée dans la même zone", ajoute le communiqué.